Un juez de EEUU rechaza una demanda presentada por los demócratas para frenar la construcción del muro fronterizo

WASHINGTON, 4 Jun. (Reuters/EP) -

El juez de distrito Trevor McFadden ha rechazado este lunes una demanda presentada por los congresistas del Partido Demócrata para frenar el plan de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para destinar fondos a la construcción del muro en la frontera con México.

McFadden ha concluido que la Cámara de Representantes no tiene capacidad para demandar a Trump por utilizar dinero para construir el muro en la frontera a pesar de que fue asignado por el Congreso para otros fines.

"Si bien la Constitución otorga a los miembros de la Cámara muchos poderes, no les otorga la facultad de enviar al poder ejecutivo ante un tribunal aludiendo un recorte de la autoridad legislativa del Congreso", ha explicado.

"Por lo tanto, el tribunal carece de jurisdicción para escuchar los reclamos de la Cámara y negará su moción", ha añadido. Los demócratas habían destacado que invertir los fondos en la construcción del muro violaba la separación de poderes recogida en la Carta Magna del país.

El Departamento de Justicia, por su parte, ha aplaudido el fallo del juez. "El tribunal ha resuelto la cuestión de forma justa dado que los congresistas no pueden pedir al poder judicial que tome parte de una disputa política y no pueden utilizar los tribunales federales para lograr los objetivos que no alcanzan mediante las vías constitucionales", ha indicado un portavoz del departamento en un comunicado.

El fallo choca con la decisión tomada el pasado 24 de mayo por el juez Haywood Gilliam, que ordenó bloquear de forma preliminar el uso de 1.000 millones de dólares en fondos del Departamento de Defensa de un total de 6.700 millones que Trump tenía previsto invertir en las construcción del muro.

En febrero, tras un cierre del Gobierno y una continuada batalla política, el Congreso dio luz verde a destinar 1.380 millones de dólares para la construcción de una "valla" a lo largo de la frontera sur de Texas.

Para obtener el dinero adicional Trump declaró la emergencia nacional y aseguró que su Administración tenía intención de destinar 601 millones de dólares del Departamento del Tesoro.