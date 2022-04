Un juez del Supremo de Brasil afirma que quien cuestione el proceso electoral será combatido con la fuerza de la ley

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha afirmado este viernes que quien cuestione el proceso electoral o atente contra la democracia de cara a los comicios previstos para octubre en el país será "combatido con la fuerza de la Constitución" y con "la fuerza de la ley".

"No aceptaremos desinformación. No aceptaremos la actuación de milicias digitales en las elecciones de 2022. No aceptaremos noticias falsas, no aceptaremos noticias fraudulentas sobre supuestos fraudes. Demostraremos de manera transparente, rígida y segura que la población puede votar y hay que creer en las máquinas de votación electrónicas", comentó el ministro.

En este sentido, ha asegurado que, para las elecciones que se realizarán este año, las redes sociales serán consideradas medios de comunicación por parte de la Justicia brasileña y, por lo tanto, tendrán responsabilidades similares a las de la prensa en el marco de la lucha contra la desinformación y los bulos.

"El núcleo de producción de noticias falsas, discursos de odio, negativas contra los opositores. La confusión entre la libertad de expresión y la libertad de agresión. (...) Cualquiera que tenga el coraje de atacar, de denunciar, también debe tener el coraje de rendir cuentas", ha agregado.

Por su parte, el juez del Tribunal Supremo, Luís Roberto Barroso, ha indicado que "si alguien ingresa al sistema del Tribunal Superior Electoral (TSE) y bloquea el sistema, todavía no hay posibilidad de fraude".

Estas palabras se producen tras sus anteriores palabras, en las que recalcó que las Fuerzas Armadas estarían siendo "orientadas" para desacreditar y atacar las elecciones presidenciales previstas para el 2 de octubre.