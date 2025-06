Un juez turco emite una orden de arresto contra el dueño de la principal cadena afín a la oposición

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la localidad turca de Estambul ha emitido este miércoles una orden de arresto contra Cafer Mahiroglu, dueño de la principal cadena de televisión afín al opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), Halk TV, por el presunto amaño de licitaciones.

La Fiscalía de Turquía ha indicado que la decisión de la Justicia responde a posibles indicios de pertenencia a una organización criminal y el supuesto pago de sobornos a funcionarios y altos cargos del Gobierno, tal y como ha explicado la propia cadena, desde la que Mahiroglu ha negado las acusaciones vertidas en su contra.

"Se me acusa en base a declaraciones falsas realizadas por una persona que no he conocido en mi vida", ha señalado en relación con el testimonio dado por un alto cargo de la Alcaldía de Estambul sobre estos presuntos amaños y que ha llevado a la Justicia a tomar esta medida.

El empresario, que reside actualmente en Londres, ha afirmado que "existe un precio por ser propietario de Halk TV, la televisión del pueblo, y por defender la democracia, los derechos y la ley", según un mensaje difundido a través de redes sociales. No obstante, no ha dado detalles sobre un posible regreso a Turquía para hacer frente a los cargos que se le imputan.