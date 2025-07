La junta de Birmania libera a cerca de un centenar de niños soldado

Acusa a la ONU de "subestimar" las "atrocidades" cometidas por grupos rebeldes y exige "objetividad"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha informado este viernes de la liberación de 93 niños soldado tras verificar su situación en el marco de los combates que están teniendo lugar en varios puntos del país con los grupos rebeldes.

Tras realizar un proceso de verificación ante la sospecha de que estos menores estaban siendo reclutados durante los enfrentamientos, el Ministerio de Defensa de la junta ha reafirmado su "compromiso" con la introducción de medidas necesarias para "cumplir con los estándares internacionales para prevenir la participación de niños en conflictos armados".

Dicha verificación, ha explicado, ha sido realizada con la ayuda del Comité de Protección para el Reclutamiento de Menores, que detectó la presencia de esos 93 que han sido ahora liberados y que están ya con sus familias. "Se ha entregado una dotación económica a aquellos menores liberados", ha indicado la junta, según informaciones del diario 'The Global New Light of Myanmar'.

Asimismo, ha confirmado que actualmente hay otros 18 casos pendientes de verificación. "Todas estas medidas demuestran el firma compromiso de Birmania", ha recalcado la junta, que lamenta que, a pesar de los esfuerzos, "siga habiendo casos de este tipo". En este sentido, desde la ONU han alertado de que existen fallos a la hora de "investigar y abordar" estos casos.

Los informes de la oficina del representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Menores y Conflictos Armados apuntan a que casi 500 niños han sido reclutados por las Fuerzas Armadas birmanas durante los últimos años. Sin embargo, la junta ha reclamado que estos documentos "ignoren los actos inhumanos y brutales cometidos por grupos terroristas como algunas fuerzas insurgentes".

Estos grupos, asegura, son los responsables de la muerte de 8.588 civiles, entre ellos 318 niños, desde el año 2021. También han dejado 1.219 niños heridos. "Los informes subestiman las atrocidades cometidas por este tipo de grupos armados", denuncia la junta, que apunta a que esto "genera dudas sobre la objetividad, credibilidad y neutralidad de Naciones Unidas".

"Birmania rechaza firmemente este tipo de datos, así como las acusaciones contenidas en este tipo de informes. Seguimos comprometidos con la seguridad y defensa de los niños y pedimos a Naciones Unidas que difunda documentos creíbles y constructivos", ha apuntado.