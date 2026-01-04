La junta militar birmana indulta a unos 6.000 presos con motivo del Día de la Independencia

El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing - Europa Press/Contacto/Ei Mon Kyaw

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta militar birmana ha anunciado este domingo el indulto para 6.134 presos que estaban cumpliendo condena en varias cárceles del país con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia.

La Birmania actual se separó de Reino Unido en 4 de enero de 1948 en el inicio de una andadura histórica marcada en la actualidad por el golpe de Estado orquestado por militares en 2020, en el inicio de una guerra civil que ha dejado más de 80.000 muertos, según la ONG especializada en conflictos armados ACLED.

Ahora, el Ministerio de Información birmano ha publicado la tradicional amnistía que declaran los militares cada año, a pesar del conflicto. "Con vistas a apaciguar los corazones y las mentes de las personas y respetar la humanidad", el líder militar birmano, el general Min Aung Hlaing "ha otorgado el indulto a 6.134 prisioneros o detenidos que cumplen sentencias en varias prisiones y centros de detención".

Birmania sale ahora mismo de una elecciones donde el partido político respaldado por la junta militar se ha hecho con un 80 por ciento de los escaños del Parlamento en la primera fase de la votación.

La segunda y la tercera están previstas para el 11 y el 25 de enero.