La junta militar de Níger suspende a la agencia AFP y a otros ocho destacados medios franceses

Archivo - Los líderes golpistas de Malí, Assimi Goita, y Níger, Abdourahamane Tiani (derecha, en la imagen) en Bamako (Malí) - PRESIDENCIA DE NÍGER - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La junta militar de Níger ha ordenado la suspensión de las actividades en el país de la agencia de noticias francesa AFP y otros ocho destacados medios galos por difundir contenido contrario a la estabilidad del orden público dos semanas después del durísimo ataque combinado lanzado por yihadistas y tuaregs en Malí, uno de los tres grandes aliados regionales de los militares nigerinos.

Burkina Faso, Níger y Malí conforman la Alianza de Estados del Sahel (AES), una asociación cuyos países comparten una estructura de gobierno militar aparecida a raíz de un golpe de estado y su distanciamento con la antigua potencia colonial, Francia, para en su lugar apostar por el desarrollo de las relaciones con Rusia.

En un comunicado publicado por el viernes por el Observatorio Nacional de Comunicaciones (ONC) de Níger y recogido por el medio nacional Air Info Agadez, el organismo suspende a France 24, Radio France Internationale (RFI), AFP, TV5Monde, TF1 Info, Jeune Afrique, Mediapart, France Afrique Média y LSI Africa.

Todos ellos son acusados de "difundir repetidamente contenido que podría poner en grave peligro el orden público, la unidad nacional y la estabilidad de las instituciones" en una suspensión que abarca sus actividades en todos los medios: satélite, cable, sitios web y aplicaciones móviles.

El anuncio del viernes consolida la política de restricciones a los medios de comunicación impuesta por el líder militar golpista de Níger, el general Abdourahamane Tiani, que el 3 de agosto de 2023, una semana después de llegar al poder por la fuerza, bloqueó las emisiones de RFI y France 24. La Maison de la Presse, la principal asociación de medios de comunicación independientes, fue suspendida en enero de 2024.