La Junta de Paz de Gaza prevé "un proceso largo y difícil" pero defiende el plan de Trump como "un futuro mejor"

Una multitud de palestinos participa en un funeral colectivo por los restos recuperados de miembros de dos familias en el barrio de Sabra de una Ciudad de Gaza, al fondo, con numerosas muestras de destrucción. - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz de Gaza ha defendido este martes el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino, afirmando que, si bien aguarda "un proceso largo y difícil", el proyecto "ofrece a los palestinos un futuro mejor" y "brinda seguridad a los israelíes".

"El plan de Trump ofrece a los palestinos un futuro mejor sin el gobierno de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y brinda seguridad a los israelíes", ha señalado un responsable de la Junta de Paz en declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.

Al hilo, ha subrayado que hace una semana, pocos esperaban que Hamás aceptara entregar el poder a un gobierno tecnocrático y renunciar a sus armas, como prevé la propuesta del inquilino de la Casa Blanca.

"Ahora debemos implementar la hoja de ruta", ha manifestado, antes de advertir que "queda por delante "un proceso largo y difícil".

Uno de los factores que podría ahondar en esa complejidad es el rechazo por parte del Gobierno de Israel. "Trump y su equipo creen que pueden conseguir que Hamás se desarme y desmilitarice Gaza. Nos enviaron un borrador, pero no lo hemos aceptado" ha afirmado su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En la víspera, el mandatario recibía en Jerusalén al director de la Junta de Paz, Nicolai Mladenov, quien había solicitado que Israel detuviera sus ataques contra el enclave palestino con el fin de que concluyeran las negociaciones con Hamás.

El diplomático búlgaro, que señaló que la reunión con Netanyahu fue "constructiva y exhaustiva", aseguró que el Ejército de Israel "solo" abandonará el enclave palestino cuando el desarme de Hamás se haya completado y adelantó que ahora comienza "la fase difícil" tras el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, pese a que Israel no ha cesado sus bombardeos contra la Franja de Gaza.