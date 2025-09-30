La Justicia alemana condena a un antiguo empleado de un diputado de AfD por espiar para China

DRESDE (ALEMANIA), 30 (DPA/EP)

Un tribunal de la ciudad alemana de Dresde ha condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel a un antiguo empleado del antiguo eurodiputado ultraderechista Maximilian Krah, de Alternativa para Alemania (AfD), por colaborar con los servicios de Inteligencia de China.

El Tribunal Regional Superior de Dresde considera probado que el acusado, Jian G., se sirvió de su trabajo para Krah para recopilar información confidencial entre los años 2019 y 2024 y transmitírselo a las autoridades del gigante asiático. También almacenó información personal sobre dirigentes de AfD y espió a disidentes chinos.

El acusado, sin embargo, negó los cargos en la última vista, en la que sus abogados pidieron la absolución. "No trabajé para un servicio secreto chino y soy inocente", proclamó, mientras que la Fiscalía reclamaba en cambio contra él una pena de siete años y medio de cárcel.

Su supuesta cómplice, Yaqi X., ha sido condenada a un año y nueve meses de cárcel, aunque no tendrá que entrar en prisión. Está acusada de facilitar datos sobre carga, vuelos y pasajeros como empleada de una empresa de logística en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania.

Por otro lado, la Fiscalía de Dresde mantiene una investigación paralela contra Krah, ahora miembro del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, por soborno y blanqueo de dinero en relación con pagos chinos. El político, que declaró como testigo en el juicio a Jian G., alegó que desconocía sus actividades encubiertas.