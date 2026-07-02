Justicia alemana declara ilegales los controles fronterizos prolongados pero rechaza suspenderlos

Archivo - Los guardias fronterizos polacos realizan controles de vehículos en el puesto de control situado cerca de la frontera entre Polonia y Lituania en busca de migrantes ilegales. - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow - Archivo

MUNICH 2 Jul. (DPA/EP) -

La Justicia alemana ha declarado ilegales los controles fronterizos prolongados en respuesta a la demanda de tres casos individuales, cuestionando su encaje con el espacio Schengen de libre circulación, si bien ha rechazado una solicitud para suspenderlos.

Un tribunal de Múnich ha dictaminado que los controles fronterizos alemanes fueron ilegales en tres casos individuales, en particular subraya que estos han permanecido prácticamente sin cambios durante años, pese al nuevo marco jurídico que rige el espacio Schengen.

La decisión responde a una demanda de tres casos particulares contra el Gobierno federal por la imposición de los controles.

Pese a ello, ha rechazado tomar medidas cautelares contra los controles fronterizos, una solicitud presentada por un ciudadano alemán que se desplaza regularmente por trabajo a la ciudad austríaca de Innsbruck.

Un portavoz del tribunal explicó que, por regla general, los ciudadanos deben tolerar inicialmente las medidas adoptadas por el Estado y solo pueden solicitar posteriormente un pronunciamiento sobre su legalidad. Añadió que la protección cautelar solo está disponible en casos excepcionales en los que exista una amenaza de daños graves e irreparables.

A principios de junio, la Comisión Europea pidió a Alemania, Francia y otros siete países europeos que retiren los controles fronterizos que mantienen de manera sistemática en los cruces con otros países del espacio Schengen, reiterando que se trata de una medida excepcional que sólo puede imponerse de manera temporal y que pone en riesgo el derecho a la libre circulación. Muchos países europeos han encadenado decisiones de reintroducción de controles de manera continuada desde 2015.