La Justicia de Alemania avala que el ultraderechista AfD sea investigado por "extremismo" en Baviera

Archivo - Banderas con el logo del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) durante un acto en Greding (archivo) - Daniel Karmann/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 17 (DPA/EP)

Un tribunal de Múnich, en el sur de Alemania, ha avalado este miércoles que las actividades del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) sean investigadas y "monitorizadas" por los servicios de Inteligencia del país en el estado federado de Baviera por presunto extremismo.

El partido, el mayor de la oposición alemana y de corte xenófobo, ha hecho frente a varias pesquisas tanto a nivel nacional como en diferentes estados federados, todas ellas por sus posturas extremistas, que son consideradas por la Inteligencia de Alemania como una "amenaza al orden democrático alemán".

El año pasado, unos meses antes de que el partido se convirtiera en el segundo más votado en las elecciones parlamentarias, estas agencias gubernamentales afirmaron que se trataba de una fuerza política de extrema derecha, una clasificación que quedó en manos de la Justicia para su ratificación.

El dictamen se produce ahora que el AfD se encuentra lejos de los conservadores del canciller Friedrich Merz en las encuestas a nivel nacional a tan solo tres meses de las elecciones en el estado de Sajonia-Anhalt, donde podrían hacerse con una mayoría absoluta sin precedentes que podría darles las llaves de un gobierno regional por primera vez.

En Baviera, el estado más extenso de Alemania, la Oficina Estatal para la Protección de la Constitución (BfV), la Inteligencia interior, anunció por primera vez una investigación sobre las actividades del partido en 2022, lo que derivó en varias denuncias por parte del AfD.

Dos años después, el Tribunal Administrativo de Múnich desestimó las demandas de la formación al considerar que existían pruebas de actividades contrarias a la Constitución debido a su "concepción etnobiológica de la nación".

Asimismo, dictaminó que las pruebas sobre la ideología de extrema derecha eran lo suficientemente contundentes. Tras una nueva apelación de la AfD, el Tribunal Administrativo Superior de Baviera confirmó el martes la sentencia del tribunal de menor instancia.