La Justicia confirma la condena del Estado belga por crímenes de lesa humanidad en el Congo

Archivo - Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Bruselas, Bélgica. - Europa Press/Contacto/ERIC LALMAND - Archivo

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Casación, última instancia de recurso en la justicia belga, ha confirmado este viernes la condena por crímenes de lesa humanidad en el periodo colonial del Congo del Estado belga, que deberá indemnizar por ello a cinco víctimas de las políticas de segregación racial y secuestro de niños mestizos.

El Estado belga ya fue condenado por este caso en diciembre de 2024, pero presentó el recurso que este viernes ha sido rechazado por la más alta instancia judicial del país.

De este modo se confirma la que es la primera condena de un Estado europeo por su pasado colonial, según recogen los medios belgas, de un fallo que da la razón a cinco mujeres mestizas que de niñas fueron separadas forzosamente de sus familias.

El Tribunal de Bruselas que dictó la primera sentencia en 2024 describió los hechos como la separación de las niñas "antes de cumplir siete, por (orden de) el Estado belga en ejecución de un plan para la búsqueda y sustracción sistemática de niños nacidos de madre negra y padre blanco, criados por su madre en el Congo Belga, únicamente por su origen".

El fallo describió lo sucedido como "actos inhumanos y de persecución que constituyen un crimen de lesa humanidad según los principios del Derecho internacional".

Entonces, el tribunal ordenó al Estado belga pagar 50.000 euros en concepto de indemnización a las denunciantes por los daños morales derivados "de la pérdida de su relación con su madre y del daño a su identidad y a su vínculo con su comunidad de origen".