La Justicia de Corea del Sur emite una orden para prolongar la detención de la ex primera dama

Archivo - El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol y la ex primera dama del país Kim Keon Hee. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha emitido este martes una orden para prolongar la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee, y mantenerla bajo custodia durante otros dos meses a medida que avanza el caso en su contra y para evitar un posible riesgo de fuga o destrucción de pruebas.

La medida llega después de que la corte convocara una vista judicial para decidir, precisamente, si Kim, mujer del presidente destituido y convicto Yoon Suk Yeol, permanecía más tiempo bajo custodia una vez expirara este sábado el plazo estipulado inicialmente por la Justicia.

Kim está siendo sujeta actualmente a dos juicios diferenciados en el Supremo: el primer por cargos de corrupción y el otro por su implicación en un supuestos delitos de sobornos. El fiscal especial Min Joong Ki había solicitado esta medida en el marco del segundo juicio dado que la orden de detención impuesta expiraba antes de conocerse el veredicto final del tribunal.

La ex primera dama ha asistido a la audiencia de manera telemática desde el centro de detención de Seúl donde se encuentra recluida desde agosto de 2025. Así, ha rechazado nuevamente las acusaciones que se le imputan, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un acusado puede permanecer bajo detención durante un periodo inicial de dos meses; por regla general, el plazo máximo de detención es de hasta seis meses, pudiendo prorrogarse en dos ocasiones por un periodo de hasta dos meses cada una.

A finales de septiembre, un tribunal de apelación de Corea del Sur redujo de siete a cinco años la pena de prisión impuesta contra la ex primera dama por corrupción al aceptar regalos de lujo a cambio de puestos de trabajo y favores empresariales.

El equipo de Min había acusado formalmente a Kim de recibir joyas por un valor total superior a los 100 millones de wones (63.500 euros) de manos del presidente de una empresa constructora entre marzo y mayo de 2022 a cambio de conseguir un puesto en el Gobierno para su yerno.

También se le imputaron cargos por recibir un adorno de tortuga de oro y una réplica de una pintura de la dinastía Joseon (1392-1910) de manos de Lee Bae Yong --exjefa de la Comisión Nacional de Educación-- en abril de 2022, a cambio de su nombramiento; un bolso Dior de un pastor de la Iglesia de la Unificación (considerada una secta); y un reloj Vacheron Constantin de otro empresario.