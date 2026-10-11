Justicia de EEUU investiga si el boicot de las cadenas de televisión a la Casa Blanca violó las leyes antimonopolio

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de espaldas a la prensa - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando desde este sábado si las principales cadenas de televisión han violado las leyes antimonopolio después de que estas suspendieran brevemente su cobertura informativa en respuesta a la decisión del presidente, Donald Trump, de prohibir la entrada a tres medios de comunicación a la Casa Blanca hace menos de un mes.

"Los miembros del grupo de prensa televisiva han boicoteado la cobertura de los eventos de la Casa Blanca. Los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden infringir la Ley Sherman", ha declarado la portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, en una carta dirigida a una de las cadenas implicadas, CBS News.

Desde la institución han asegurado que "la División Antimonopolio está investigando en este momento determinar si estos medios de comunicación han violado las leyes antimonopolio".

A mediados de septiembre, Trump anunció que su administración había decidido revocar las credenciales de la Casa Blanca de los corresponsales parlamentarios de CNN, MSNOW y Politico, justificando que estas difundían "noticias falsas".

La Casa Blanca además comunicó a los tres medios de comunicación informándoles de que ciertos artículos que habían publicado sobre el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, la guerra en curso con Irán y la convención republicana de mitad de mandato constituían una amenaza para la seguridad nacional y violaban las normas de "profesionalismo y decoro" para los periodistas.

En respuesta a la decisión de la administración Trump, las cinco principales cadenas televisivas --ABC, CBS, CNN, Fox y NBC-- anunciaron la suspensión conjunta de su cobertura informativa como ofrenda de solidaridad con los tres medios castigados y por lo que están siendo investigadas en este mismo momento.

En respuesta al veto, las cinco cadenas emitieron un comunicado conjunto defendiendo el interés público en recibir información independiente y rechazando la exclusión de los medios por sus líneas editoriales.

Los medios vetados acudieron a la justicia y obtuvieron una orden cautelar del juez federal Timothy Kelly, que obligó a restituir sus pases de prensa. Pese a que el magistrado ha prorrogado la medida hasta este próximo martes para poder seguir evaluando el caso, la Casa Blanca continúa restingiendo el acceso de los corresponsales de CNN y Politico al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One.