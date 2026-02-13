La Justicia de Guatemala concede el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora

Archivo - El periodista guatemalteco José Rubén Zamora - Europa Press/Contacto/Fernando Chuy - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Guatemala ha concedido este jueves al arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, exdirector del diario 'elPeriódico', tras permanecer en prisión preventiva más de tres años bajo acusaciones de blanqueo de capitales y obstrucción a la Justicia en dos investigaciones distintas de la Fiscalía.

El Juzgado de Segunda Instancia Penal de Guatemala ha dictaminado de este modo que Zamora abandone la cárcel militar Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala y permanezca en prisión domiciliaria a la espera de juicio.

José Zamora, hijo del periodista, ha confirmado en redes sociales que el exdirector de 'elPeriódico' "recupera su libertad, tras más de 1.295 días de detención arbitraria" y ha agradecido en el mismo mensaje a "todas y todos por acompañarnos" durante este proceso.

La Red Cenrtoamericana de Periodistas (RCP) y el colectivo No Nos Callarán han celebrado la decisión del juez Maximino Morales en un comunicado en el que destacan que la resolución permite a Zamora "defenderse en libertad (y) restablece sus garantías fundamentales luego de (...) dilaciones injustificadas que han impedido que el caso avance". "La libertad concedida hoy constituye un avance significativo", han señalado.

Pese a ello, han denunciado que se han acumulado "más de 30 meses de estancamiento judicial". "Durante este período se promovieron recursos y acciones que obstaculizaron el desarrollo normal del proceso, además de la pérdida de parte del expediente del caso, lo cual generó nuevas paralizaciones. Estas circunstancias evidencian un escenario incompatible con el principio de justicia pronta y cumplida y con las garantías mínimas que deben regir cualquier proceso penal", han agregado.

También ha festejado la noticia el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en lo que ha calificado como "un paso importante hacia la justicia", en redes sociales. Con todo, su delegación para las Américas ha recordado que la Fiscalía de Guatemala "debe poner fin al uso del Derecho Penal para silenciar a la prensa" y el Estado "garantizar "la libertad de prensa y asegurar que los periodistas puedan trabajar con seguridad y sin temor a represalias".

Zamora fue detenido a finales de julio de 2022, después del allanamiento en su domicilio y en las oficinas del diario, que cerró tras denunciar una "persecución" en contra de sus periodistas. La Fiscalía había presentado la primera de las acusaciones apenas cinco días después de que que este lanzara críticas contra el entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024), por una gestión marcada por actos de corrupción.