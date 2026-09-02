La Justicia de Honduras desestima el caso por fraude y blanqueo contra el expresidente Juan Orlando Hernández

Archivo - El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. - LUCÍA GODÍNEZ/JMA - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Honduras ha dictaminado el sobreseimiento definitivo del caso abierto contra el expresidente Juan Orlando Hernández en el denominado caso 'Pandora II', por el que había sido acusado de fraude y blanqueo de capitales, por lo que ha quedado completamente desestimado.

Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, ha informado de que "tras valorar los delitos de lavado de activos y fraude, el juez determinó que no existió trazabilidad del dinero para la campaña política y dictó el sobreseimiento definitivo". Además, ha sostenido, "se deja sin valor y efecto las medidas y se entrega la carta de libertad".

La Fiscalía había acusado al exmandatario --indultado en Estados Unidos tras ser condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico-- de desviar 10,8 millones de dólares (unos 9,3 millones de euros) entre los años 2010 y 2013 hacia su campaña electoral cuando era presidente del Parlamento de Honduras.

Mientras, su defensa había solicitado la "nulidad absoluta" del proceso alegando que "las investigaciones se remontaban a hacía aproximadamente diez años, estando Hernández en el país (Honduras)", si bien "la acción penal fue presentada cuando él se encontraba en Estados Unidos causando una condición de indefensión".

El político hondureño, poco después de conocer la noticia, ha dicho estar "agradecido". El expresidente regresó el pasado mes de julio a Honduras, de donde fue extraditado en 2022 a Estados Unidos para juzgado por narcotráfico, si bien la sentencia condenatoria impuesta en su contra fue indultada en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Quiero agradecerle a mi equipo de defensa, a mi familia y a todos los que estuvieron orando por este proceso. Cuando analizábamos con el equipo de defensa, claro que mirábamos este resultado porque no había sustento y por eso está claro el fallo", ha afirmado, según informaciones del diario 'El Heraldo'.

"Hoy se cierra este episodio de persecución política, pero debo decir que estoy golpeado por lo que mi familia ha sufrido. Se empeñaron en que mi familia quedara en la calle, ver el nivel de desprecio de quienes tenían que cuidar los bienes, pero fue un vandalismo total", ha aclarado.