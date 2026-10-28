La Justicia italiana invalida la detención del activista Youssef Siher, acusado de instigar los disturbios

Imagen de protestas en Milán (Italia) el 17 de octubre de 2026 - Francesco Enriquez/IPA via ZUMA / DPA

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de Milán que instruye el caso de Youssef Siher ha invalidado la detención del considerado por las autoridades como uno los principales instigadores de los disturbios ocurridos durante las movilizaciones juveniles que han sacudido el país en las últimas semanas, en una decisión que ha desatado la ira de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Siher, italiano de 30 años y origen marroquí, caracterizado por su labor académica especializada en la política internacional y, específicamente, el mundo islámico, fue acusado de administrar un canal de la plataforma Telegram y una página de Instagram llamados Movimiento 17 de Octubre, consideradas por las autoridades como dos de las principales vías de instigación de las protestas.

El activista fue detenido el pasado lunes bajo la sospecha de incitación agravada al delito con fines terroristas y violencia organizada en manifestaciones públicas, pero la magistrada Tiziana Landoni no ha encontrado ningún indicio de culpabilidad.

La jueza concluye que Siher, en sus textos, "nunca sugiere recurrir a actos violentos" ni evoca "la grave violencia ocurrida el 17 y 18 de octubre de 2026, que ni siquiera menciona, como modelo para implementar las formas de protesta y movilización colectiva que propone", de acuerdo con las conclusiones recogidas por la agencia ADNKronos.

Meloni ha comparecido en redes sociales al poco de conocer una sentencia que ha tachado de "vergonzosa" y una "humillación" a la labor de las fuerzas de seguridad que la semana pasada actúan al amparo de una endurecida normativa contra las protestas y los disturbios.

"De verdad que no entiendo cómo un estado normal puede defender a la gente cuando se enfrenta a las decisiones que adopta cierta magistratura", ha lamentado sin cuestionar por nombre a las autoridades judiciales de Milán.