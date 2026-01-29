La Justicia peruana decreta 36 meses de prisión preventiva a 'El Monstruo' tras su mediática repatriación

Archivo - Agentes de la Policía peruana, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Li Muzi - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Justicia peruana ha decretado 36 meses de prisión provisional para el líder de Los Injertos del Cono Norte, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', tras su mediática repatriación este miércoles desde Paraguay, seguida al detalle incluso por el presidente del país, José Jerí.

A 'El Monstruo' se le atribuye el control de una red criminal basada en el secuestro y la extorsión que opera en el norte de la provincia de Lima. Capturado en Paraguay el pasado 24 de septiembre, a su regreso ha sido enviado a la Base Naval del Callao, centro penitenciario en el que están recluidos, sobre todo, miembros de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

"Necesito que se respeten mis derechos", declaró Hernández ante los medios desde dependencias policiales, hasta donde llegó bajo un importante dispositivo policial, en medio de una gran expectación de los medios de comunicación peruanos.

"Necesito a mi abogado particular", incidió antes de que la Justicia peruana le impusiera la medida de prisión preventiva. 'El Monstruo', quien tiene ya otra condena de 32 años de prisión, está acusado de liderar un grupo criminal dedicado al secuestro y la extorsión, so pena de asesinato si las víctimas no pagan.