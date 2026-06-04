La Justicia prohíbe a De la Espriella hacer campaña con la camiseta de la selección de fútbol de Colombia

Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Bogotá ha prohibido este jueves al candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella hacer campaña en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales ataviado con la camiseta del combinado nacional de fútbol de Colombia.

La demanda de tutela fue presentada por un ciudadano que considera que el uso político de este símbolo nacional puede contravenir derechos fundamentales, como la igualdad, la no discriminación y la libertad de elección.

El juez ha instado al equipo de campaña de De la Espriella a "cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio".

Asimismo, prohíbe "vincular la pertenencia nacional o deportiva a la adhesión a su candidatura, o utilizarla para estigmatizar, calificar despectivamente o atacar a quienes se identifican con ideas de izquierda o piensan diferente".

La prohibición se extiende a todo su equipo de campaña y es de inmediato cumplimiento, señala el fallo del tribunal, que advierte con las correspondientes sanciones en caso de desacato, según han informado los medios colombianos.

El uso de la camiseta durante la campaña ha generado cierta polémica tras las críticas de la izquierda que afean a De la Espriella y a sus seguidores el querer apropiarse de símbolos que son de todos los colombianos. Falsamente, el candidato ultraderechista acusó al presidente Gustavo Petro de querer prohibir la zamarra.

Los colombianos tiene una cita definitiva para elegir presidente el próximo 21 de junio, con el citado De la Espriella como favorito tras ganar en primera vuelta con el 43% de los votos, en contra de lo que decían todas las apuestas, que situaban como vencedor al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, quien finalmente tuvo el 40% del apoyo del electorado.