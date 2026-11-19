Archivo - La ex primera dama surcoreana Kim Keon Hee, durante una visita a la Casa Blanca (archivo) - Chris Kleponis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Corea del Sur ha ratificado este jueves la condena a cuatro años de prisión y una multa de 50 millones de wones (cerca de 34.200 euros) impuesta a la ex primera dama Kim Keon Hee por su implicación en una trama de manipulación bursátil y por aceptar regalos de lujo a cambio de puestos de trabajo y favores empresariales.

La resolución, retransmitida en directo por televisión y recogida por la agencia Yonhap, confirma un fallo previo del Tribunal Superior de Seúl y constituye la primera sentencia firme de prisión contra una ex primera dama surcoreana por delitos penales.

La Fiscalía especial dirigida por Min Joong Ki presentó cargos contra Kim en septiembre del año pasado por vulnerar la legislación del mercado de capitales, la normativa sobre fondos políticos y las disposiciones relativas a la aceptación de sobornos a cambio de intermediación.

Entre los hechos acreditados figura su participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors, concesionario de BMW en Corea del Sur, entre 2010 y 2012, con la que habría obtenido beneficios ilícitos de 810 millones de wones (cerca de 554.000 euros). También fue condenada por recibir dos bolsos Chanel y un collar de diamantes Graff de un antiguo responsable de la Iglesia de la Unificación --secta de origen que ha sido objeto de polémica por sus prácticas fraudulentas y su relación con el asesino confeso del ex primer ministro Shinzo Abe-- que buscaba obtener favores.

Asimismo, se le imputó haber recibido gratuitamente encuestas de opinión antes de las elecciones presidenciales de 2022, en las que concurrió su marido, el expresidente destituido Yoon Suk Yeol, condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial a finales de 2024.

Sin embargo, tanto el tribunal de primera instancia como el de apelación la absolvieron de este último cargo. El Supremo respaldó esta decisión al considerar que "el mero hecho de que se hubieran publicado los resultados de la encuesta" no bastaba para acreditar una financiación política ilegal.

En enero de este año, un tribunal de distrito impuso a Kim 20 meses de cárcel por los regalos de lujo. Posteriormente, la instancia superior el evo la pena al declararla también culpable de manipulación bursátil. El Supremo ha rechazado ahora los recursos presentados tanto por la defensa como por el equipo del fiscal especial, al no apreciar irregularidades en la sentencia recurrida.

La resolución definitiva llega mientras Kim afronta otro procedimiento judicial en el Tribunal Supremo por delitos relacionados con sobornos. En septiembre, un tribunal de apelación la condenó a cinco años de prisión por aceptar obsequios de elevado valor de distintas personas a cambio de facilitar nombramientos laborales y beneficios empresariales.