La Justicia turca suma una nueva condena a un periodista que ya cumple cadena perpetua

Publicado 28/02/2018 21:28:20 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Turquía ha condenado a casi seis años de cárcel al periodista Ahmet Altan por "hacer propaganda de una organización terrorista" e "insultar al presidente", Recep Tayyip Erdogan, en un nueva sentencia que se suma a la cadena perpetua que ya se dictó contra él por otro caso.

El periodista fue condenado junto a su hermano, Mehmet Altan, y a otras cuatro personas más el 16 de febrero por sus supuestos vínculos con la red que lidera el clérigo exiliado Fetulá Gulen, al que Ankara ha responsabilizado de la intentona golpista de julio de 2016.

El acusado ha lamentado por videoconferencia que se le quiera condenar de nuevo "por el mismo artículo", en alusión a una información difundida en el portal de noticias 'Haberdar' y en el que se refería como "actos inocentes" a una serie de incidentes ocurridos en tres provincias del sureste del país, según el periódico 'Hurriyet'.

"Me estáis juzgando por decir que niños kurdos de 13 o 14 años que se enfrentaron a los soldados (...) son niños. No quiero ni preguntaros cómo debería llamarlos", ha lamentado Altan en la vista de este miércoles, en la que terminó recibiendo dos condenas de tres años y de dos años y once meses.

El procesamiento de los hermanos Altan ha sido uno de los símbolos esgrimidos por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para denunciar la purga emprendida por las autoridades turcas a raíz del fallido golpe. Desde entonces, más de 50.000 personas han sido detenidas y más de 150.000 se han visto obligadas a dejar sus trabajos.