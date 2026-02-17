La Justicia ucraniana decreta prisión bajo fianza de 3,9 millones de euros al exministro Herman Galushchenko

Archivo - Herman Galushchenko, exministro de Energía de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia ucraniana ha decretado este martes prisión bajo fianza de 200 millones de grivnas (3,9 millones de euros) para el exministro de Energía Herman Galushchenko por presunto blanqueo de dinero y pertenencia a una red criminal, en el marco del caso 'Midas', el mayor escándalo de corrupción desde la invasión rusa.

Galushchenko, detenido el pasado fin de semana cuando pretendía salir del país, es uno de los altos cargos del Gobierno del presidente Volodimir Zelenski salpicados por este nuevo escándalo de corrupción, que en esta ocasión ha tenido como epicentro la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.

En caso de abonar la fianza, el tribunal ha ordenado a Galushchenko --que ocupaba la cartera de Justicia cuando dimitió tras estallar el escándalo-- a comparecer ante las autoridades de manera periódica, no abandonar Kiev sin autorización, entregar su pasaporte, abstenerse de comunicarse con otros sospechosos y usar una tobillera electrónica.

Galushchenko, que asegura que su arresto el fin de semana fue ilegal, encara una pena de prisión de entre siete y doce años. Está acusado de participar en una trama de corrupción a gran escala dentro del sector energético de Ucrania durante la invasión rusa, en plena oleada de ataques contra su infraestructura.

El escándalo surge en un momento en el que las autoridades ucranianas intentan llevar a cabo las reformas necesarias para alcanzar los estándares que la Unión Europea establece a sus candidatos y tiene como cabecilla a Timur Mindich, copropietario de la productora Kvartal 95, que hizo famoso a Zelenski.

Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de la trama y cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la principal operadora estatal de las plantas nucleares del país.