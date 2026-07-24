La Justicia ucraniana ratifica la incautación de los bienes del exjefe de Gabinete de Zelenski acusado de corrupción

Archivo - Andri Yermak, exjefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sala de apelaciones del Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha ratificado este viernes la incautación de los bienes de Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete y uno de los hombres fuertes del presidente Volodimir Zelenski hasta su caída en desgracia por acusaciones de blanqueo de capitales.

Los bienes incautados son un inmueble en Kiev, un automóvil Mercedes Benz, fondos en varias cuentas bancarias y acciones en tres sociedades, según ha detallado la sala de apelaciones en un comunicado.

Yermak, quien dimitió a finales de 2025 en medio del escándalo de corrupción del caso 'Midas', es sospechoso de ser parte de un grupo organizado para blanquear fondos de hasta 8,9 millones de euros procedentes de sobornos en el sector energético a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.

Detenido el 14 de mayo, cuatro días después logró salir en libertad tras abonar una fianza de 140 millones de grivnas (2,7 millones de euros), aunque sigue sujeto a medidas cautelares, como la entrega de su pasaporte, portar una tobillera electrónica, comparecer ante las autoridades y no abandonar la ciudad de Kiev.

Yermak y los también sospechosos Oleksi Chernishov --ex viceprimer ministro-- y el empresario Timur Mindich --cabecilla de la trama y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada junto a Zelenski en su etapa de humorista antes de llegar a ser jefe de Estado-- blanquearon todo este dinero procedente de las mordidas mediante la construcción de cuatro casas de lujo en Kiev.

Este complejo incluía además de la construcción de estas cuatro residencias privadas con edificios y estructuras auxiliares, una zona común con balneario, piscina y gimnasio, todo levantado sobre una superficie unas ocho hectáreas, todo bajo el nombre de 'Dinastía', que da también nombre a esta parte de la operación.

Mindich, que se encuentra prófugo de la justicia, organizaba el cobro de sobornos a los contratistas de Energoatom, la operadora estatal de las plantas nucleares de Ucrania, por valor de 90 millones de euros y contó con apoyo de cargos en el entonces equipo de Zelenski, como Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko.