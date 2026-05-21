La Justicia ucraniana rechaza la apelación del exjefe de Gabinete de Zelenski contra sus medidas cautelares

Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ha rechazado este jueves el recurso presentado por el exjefe de Gabinete del presidente Volodimir Zelenski, Andri Yermak, para dejar sin efecto las medidas cautelares que se le impusieron la semana pasada en el marco de su investigación por blanqueo de dinero.

Yermak buscaba dejar sin efecto la fianza de 140 millones de grivnas (2,7 millones de euros) que se le impuso la semana pasada a cambio de no entrar a prisión de manera preventiva. Una cantidad que depositó en los juzgados apenas cuatro días después de comenzar su encierro.

Esta última decisión de los jueces es "definitiva e inapelable", ha anunciado el presidente del tribunal, Serhi Bodnar. Poco después de conocerse el fallo, Yermak ha remarcado que todos son iguales ante la ley y confía en poder sacar adelante este proceso judicial al que se enfrenta, según ha informado la agencia de noticias Ukrinfom.

"Mi caso es muy significativo (...) Para mí es fundamental defender mis derechos a través de la Justicia (...) Todos nuestros ciudadanos verán cómo se desarrolla. Si todo sucede con transparencia, dentro del marco legal, entonces este es un buen ejemplo para que todos crean en la Justicia ucraniana. Yo creo en ella", ha dicho.

Yermak deberá, por tanto, portar una tobillera electrónica, tal y como ha mostrado a la prensa en los juzgados, entregar su pasaporte, comparecer ante las autoridades cuando sea requerido y no abandonar la ciudad de Kiev sin autorización. Asimismo, tiene prohibido contactar con otras personas implicadas en el proceso.

Yermak, quien dimitió a finales de 2025 en medio del escándalo de corrupción del caso 'Midas', es sospechoso de ser parte de un grupo organizado para blanquear fondos de hasta 8,9 millones de euros procedentes de sobornos en el sector energético a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.

La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) ha informado de que cinco de siete sospechosos han sido detenidos por estos hechos. El arresto de los otros dos no ha sido posible por encontrarse fuera del país, entre ellos Timur Mindich, cabecilla del caso 'Midas' y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada junto a Zelenski en su etapa de humorista antes de llegar a jefe de Estado.