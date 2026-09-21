Kadírov gana las elecciones en la región rusa de Chechenia con un 99,85% de votos

Archivo - El presidente checheno, Ramzan Kadírov (archivo) - Mikhail Metzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la república rusa de Chechenia, Ramzan Kadírov, ha ganado las elecciones celebradas este domingo con un apoyo abrumador del 99,85% de votos, según los datos oficiales de la Comisión Electoral Central rusa, una vez concluido el escrutinio.

Es la tercera victoria electoral de Kadírov desde que asumió el poder, en 2007, aunque este ha sido su mejor resultado, por encima del 99,7% de 2021 y del 97,94% de 2016.

Su resultado solo lo mejora Ruslan Aushev, que se impuso con un 99,9% de votos en las elecciones presidenciales de Ingusetia de 1993.

La votación en Chechenia ha coincidido con el final de las elecciones a la Duma o Cámara Baja del Parlamento federal ruso en las que el partido oficialista Rusia Unida del presidente Vladimir Putin, aliado de Kadírov, ha obtenido un 57,86% de apoyo.