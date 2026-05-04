Kallas admite "sorpresa" por la retirada de EEUU de tropas de Alemania y urge a reforzar el pilar europeo de la OTAN

Archivo - La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en rueda de prensa desde Bruselas. - FRANCOIS LENOIR - Archivo

BRUSELAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha mostrado "sorpresa" por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar 5.000 tropas estadounidenses destinadas en suelo alemán, y ha urgido a los países de la Unión Europea a "hacer más" y reforzar "el pilar europeo en la OTAN".

"El momento de este anuncio resulta una sorpresa. Creo que demuestra que no estamos solos. Tenemos que fortalecer realmente el pilar europeo en la OTAN y tenemos que hacer realmente más", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a la prensa en Ereván (Armenia), a su llegada a una cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE).

Tras recordar que las "conversaciones" sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Europa se tienen desde hace "mucho tiempo", ha subrayado que las tropas de Washington no están en Europa "únicamente para proteger los intereses europeos", sino que también los están para velar por "los intereses de Estados Unidos".

Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que este fin de semana el Pentágono confirmara una "retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses" de parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre Trump y sus aliados en la Alianza Atlántica.

El anuncio llegó después de que unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que apuntaba que Irán había "humillado" a Estados Unidos en sus negociaciones, despertasen la indignación del inquilino de la Casa Blanca, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.

Además, Trump lleva años denunciando que su país está siendo víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, que hacen todo lo posible para mantener en el mínimo sus contribuciones a la defensa europea mientras su país asume toda la carga; una opinión que han disputado constantemente diferentes gobiernos europeos.

EUROPA NO ES CUESTIÓN DE GEOGRAFÍA

Con todo, la política estonia también se ha referido al contexto en el que se celebra la octava cumbre de al CPE, a la que por primera vez está invitado un líder de un país que no forma parte de Europa, el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Europa no es una cuestión de geografía, sino de valores y principios. Y por eso estamos enormemente contentos de dar la bienvenida hoy aquí a Canadá para debatir los asuntos", ha indicado, añadiendo que la cumbre es también una señal de cuán importante es el Cáucaso.