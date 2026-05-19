Kallas afirma que Israel incumple los DDHH pero duda de que suspender el Acuerdo de Asociación "mejore la situación"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reconocido ante el Parlamento Europeo que Israel está incumpliendo los Derechos Humanos recogidos en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, pero ha puesto en duda que la suspensión de dicho marco legal, que implicaría el cierre del canal diplomática, pudiera mejorar las cosas.

Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia europea durante un debate en la Eurocámara sobre la situación en Oriente Próximo, en el que varios eurodiputados le han cuestionado por qué sigue en vigor el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel y qué países son los que están bloqueando la decisión.

"Hemos puesto sobre la mesa, desde la Comisión, propuestas para que los Estados decidan. Algunas requieren mayoría cualificada, y ni siquiera tenemos mayoría cualificada para eso. Otras requieren unanimidad, y tampoco tenemos unanimidad. La suspensión del Acuerdo de Asociación requiere el acuerdo de todos, y no lo tenemos", ha respondido la política estonia.

Kallas ha rechazado dar la lista de países que bloquean la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel porque hay "confidencialidad en las deliberaciones" de los Veintisiete, y ha esgrimido que de todos modos "está claro que no todos están de acuerdo" y que no puede salir por ahora una medida de ese tipo, tampoco la suspensión de las medidas comerciales, que requieren solo una mayoría cualificada.

Acto seguido, se ha preguntado si "mejoraría realmente la situación" la suspensión del Acuerdo de Asociación, señalando que "desde luego cerraría los canales de la Unión para hablar con los israelíes", algo que ha detallado que hace "constantemente".

"Sí, se puede decir que plantear estos temas no está dando resultados reales, porque no los está dando. La situación no ha mejorado. Pero ¿mejoraría cuando dejamos de hacerlo?", ha proseguido en su explicación.

LAS SANCIONES A COLONOS SON AL MENOS "ALGO"

Kallas ha mencionado una medida que sí acordaron los Estados miembro en la última reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, el pasado 11 de mayo, en la que "finalmente" se consiguió sacar adelante "las sanciones contra los colonos violentos" de Israel en Cisjordnia y que llevaban dos años bloqueadas por Hungría.

"Pueden decir que no es suficiente, y claramente no lo es, porque esto continúa. Pero es al menos algo, ya saben, un bloqueo que hemos superado", ha indicado la Alta Representante, defendiéndose de las acusaciones de inacción de algunos eurodiputados esgrimiendo que las decisiones no las toma ella sola y que su trabajo es conseguir "una posición unificada" de los veintisiete Estados miembro.

Sobre la exclusión de las sanciones a los colonos de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, en un primer momento contemplados en las medidas restrictivas, Kallas ha dicho que "el problema" es que se propuso incluirlo pero "los Estados miembro no aceptaron sancionarlos".

Pese a esto, ha hecho un llamamiento a la Eurocámara a no mirar solo "qué más no hicimos", sino también a que los Veintisiete "hicieron al menos algo". "Por supuesto, la situación sigue siendo terrible", ha añadido.

La también ex primera ministra de Estonia ha reconocido que la Unión Europea no tiene "ese poder de presión sobre Israel, ni siquiera con las medidas que están ahora sobre la mesa", porque no está unida, un hecho que se pronuncia todavía más, ha proseguido Kallas, cuando Estados Unidos apoya al Gobierno de Benjamin Netanyahu en "todo lo que hace" y "haga lo que haga".

Por este motivo también ha descartado "poner sobre la mesa" medidas contra Israel que no tienen apoyos suficientes. "Uno lo podría hacer para sentirse mejor consigo mismo. Pero si sé que no va a salir adelante, ¿para qué? Tenemos que trabajar en aquellas cosas sobre las que podemos alcanzar un acuerdo", ha concluido.

TRATAR A TODOS LOS SOCIOS DE LA MISMA MANERA

Otro de los asuntos por los que ha sido sondeada Kallas ha sido la reciente aprobación por parte de la Knesset, el Parlamento de Israel, de una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo en la práctica sólo para palestinos.

La jefa de la diplomacia europea ha reiterado la posición en contra de la Unión sobre la pena capital, pero ha recordado que hay que tratar a todos los socios del bloque comunitario "de la misma manera".

"Tenemos una lista de países con los que tenemos acuerdos de asociación. Muchos de ellos tienen pena de muerte y muchos también ejecutan personas. Así que también deberíamos revisar esos acuerdos de asociación si vamos a suspender este con Israel", ha indicado, recordando que no obstante "no hay voluntad por parte de los Estados miembro" para ello.