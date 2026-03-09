Kallas anuncia la firma esta semana de nuevas asociaciones de seguridad con Australia, Islandia y Ghana

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) extraordinario convocado telemáticamente para abordar la escalada del conflicto en Irán - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que esta semana se firmarán nuevas Asociaciones de Seguridad y Defensa (ASD) con Australia, Islandia y Ghana, en medio del esfuerzo del bloque comunitario por diversificar sus alianzas y reducir su dependencia en el ámbito de la defensa.

En la Conferencia Anual de Embajadores que se celebra este lunes en Bruselas, la jefa de la diplomacia europea ha detallado que esta semana se oficializarán nuevos acuerdos bilaterales que son complementarias a la OTAN y que se basas en la cooperación multilateral.

"Hay muchos países interesados llamando a nuestra puerta. Un número creciente de Estados en todo el mundo busca diversificar sus asociaciones para gestionar el aumento del riesgo. Al igual que nosotros, buscan estabilidad y acción colectiva para abordar desafíos colectivos", ha afirmado.

Según Kallas, esos tres países han aprendido que las dependencias les hacen débiles y "otorgan una influencia indebida a quienes buscan dividir el mundo en esferas de influencia" y que, como la Unión Europea, entienden que el orden internacional basado en reglas "es vital para evitar la anarquía inevitable y el sufrimiento que el mundo recibiría de esto".

La Unión Europa mantiene actualmente Asociaciones de Seguridad y Defensa con ocho países socios como Noruega, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Japón, así como con países candidatos a la adhesión a la UE como Albania, Macedonia del Norte y Moldavia.

Estas asociaciones facilitan que la UE y sus socios se alineen en intereses y prioridades estratégicas comunes, refuercen la interoperabilidad y la coordinación en defensa, realicen compras conjuntas de armamento y que también participen en misiones y operaciones conjuntas o que aborden amenazas emergentes como ataques híbridos y cibernéticos.