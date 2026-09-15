Kallas avisa de que Putin "no se detendrá a menos que se le detenga" tras el aumento de "ataques híbridos" a la UE

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante un pleno en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - VALENTINE ZELER

BRUSELAS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este martes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no se detendrá a menos que se le detenga", en referencia al incremento de los "ataques híbridos" de Rusia contra los Veintisiete en las últimas semanas y meses.

Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia española durante su intervención en un debate en el Parlamento Europeo, en el que ha citado como ejemplos de esta escalada el reciente lanzamiento de bengalas por parte de un buque de guerra ruso contra un helicóptero danés, el derribo por parte de cazas de la OTAN de un dron sobre Lituania o el ataque contra un tren en Ucrania cerca de la frontera de Polonia, entre otros.

"No son accidentes. Son intentos calculados de Rusia para debilitar nuestra determinación, poner a prueba nuestra unidad y jugar con los temores a una escalada", ha señalado ante el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia), insistiendo en que la Unión Europea "no va a reducir" su apoyo a Kiev pese a la presión rusa.

La política estonia ha explicado que Rusia "adapta" sus ataques según el país al que dirige sus acciones. En algunos, ha detallado, "interfiere en el espacio informativo, explota divisiones sociales e interfiere en elecciones", mientras que en otros "los ataques son físicos, dirigidos contra infraestructura militar, transporte público e infraestructura crítica".

Así las cosas, ha advertido de que "pese a los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra", el inquilino del Kremlin está optando por intensificar "sus hostilidades contra Europa". "Y una cosa está muy clara: Putin no se detendrá a menos que se le detenga. Así que, como Rusia está dispuesta a asumir mayores riesgos, Europa debe imponer un coste mayor", ha aseverado.

CINCO LÍNEAS DE ACCIÓN CONTRA MOSCÚ

Para ello, Kallas ha planteado cinco líneas de acción para elevar el "coste" que debe asumir Moscú, como la atribución pública y sistemática de los ataques, nuevas sanciones contra los responsables, o el refuerzo de las medidas restrictivas económicas como el desmantelamiento de la flota fantasma rusa.

También ha apuntado a la necesidad de llevar a cabo una restricción de visados y del movimiento de diplomáticos y excombatientes rusos, así como la protección del espacio informativo europeo frente a la desinformación.

La Alta Representante ha subrayado que las sanciones de la UE ya han privado a la economía rusa de un billón de euros, y ha recordado la reciente expulsión de diez diplomáticos rusos por parte de Hungría como ejemplo de las medidas que pueden adoptar los Estados miembros.

Con todo, ha reivindicado que "Europa es mucho más fuerte de lo que era" y que las sociedades de la UE "están mejor preparadas, más concienciadas, más vigilantes y más resilientes" que en el pasado.

No obstante, ha resaltado que "la amenaza de los ataques híbridos rusos en toda Europa no deja de crecer" y que, como "Putin es un matón de manual", trata de paralizar a los europeos con sus "ataques híbridos". "No debemos dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Debemos responder al nivel de estos ataques con una acción concreta y una respuesta firme. La seguridad de Europa lo requiere, y los ciudadanos lo esperan", ha concluido.