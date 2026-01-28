Kallas avisa a la UE de que no puede "externalizar su supervivencia" porque "ya no es el centro de gravedad" de EEUU

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa

BRUSELAS, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado este miércoles al bloque comunitario de que no puede "externalizar su supervivencia" como ha hecho hasta ahora con Estados Unidos porque "ya no es el centro de gravedad" de Washington, un cambio que, ha opinado, "es estructural" y no temporal.

"Europa ya no es el principal centro de gravedad de Washington. Este cambio viene produciéndose desde hace tiempo. Es estructural, no temporal", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea durante su intervención desde Bruselas en la Conferencia Anual de la Agencia Europea de Defensa, en la que ha defendido que "Europa debe dar un paso al frente".

Kallas ha subrayado que "ninguna gran potencia en la historia ha externalizado jamás su supervivencia y ha sobrevivido", y que debe garantizarse por sí sola su defensa en un momento en el que "las normas, las reglas y las instituciones internacionales" construidas durante más de 80 años están bajo "una enorme presión".

En su opinión, la UE mantiene "unos vínculos transatlánticos fuertes", toda vez que "Estados Unidos seguirá siendo el socio y aliado de Europa". No obstante, ha señalado que la Unión Europea "necesita adaptarse a las nuevas realidades" y al riesgo de "un retorno" a "la política de poder coercitiva" y a "un mundo en el que la fuerza impone la razón es muy real".

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea ha citado el discurso que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos, porque "dio en el clavo". "También ha llegado el momento de que Europa retire su cartel: reconocer que este cambio tectónico ha llegado para quedarse y actuar con urgencia", ha añadido.

"LA OTAN NECESITA VOLVERSE MÁS EUROPEA"

En este sentido, la política estonia ha recordado la urgencia que tienen los Veintisiete para aumentar su gasto en defensa, aunque ha alertado de que es necesario hacerlo de manera coordinada y pensando "conjuntamente como europeos".

"Todos ustedes conocen el diagnóstico. En Europa falta complementariedad de capacidades. Estamos demasiado centrados en los intereses nacionales como para abordar la fragmentación de manera seria. La fragmentación nos hace lentos y nos hace débiles", ha proseguido en su explicación.

Kallas ha subrayado que Europa "carece de una serie de capacidades estratégicas habilitadoras", que suelen resultar "demasiado costosas o complejas para que un solo Estado miembro las desarrolle por sí solo" y que, por tanto, es necesario mirar "no solo cuánto se gasta", sino también si se hace "de forma inteligente y con el máximo impacto".

También ha mencionado a la Alianza Atlántica afirmando que aunque es evidente que hay "problemas políticos que han limitado la cooperación", especialmente ahora que "Estados Unidos está poniendo su mirada fuera y más allá de Europa" es más necesario que nunca que "la OTAN se vuelva más europea"

"Para ello, Europa debe actuar", ha agregado, poniendo como ejemplo que la UE garantice que sus iniciativas en materia de seguridad y defensa "sigan siendo complementarias a la OTAN". "Para ello, la pelota también está en el tejado" de la alianza, según Kallas.

"Si queremos utilizar instrumentos de la UE, como nuestro poder presupuestario y regulador, para apoyar y reforzar a la OTAN, tenemos que saber cuáles son esas necesidades y objetivos. Cuanta más información facilite la OTAN, mejor podremos alinearnos", ha indicado la Alta Representante, recalcando que la alianza y la Unión necesitar "sincronizar" sus esfuerzos para complementarse mutuamente.