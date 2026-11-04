Kallas confía en que el nuevo Congreso de EEUU mantenga el apoyo a Ucrania y aumente la presión sobre Rusia

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa desde Bruselas - CLAUDIO CENTONZE

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha expresado este miércoles su deseo de que el nuevo Congreso de Estados Unidos, electo tras las elecciones de medio mandato celebradas en el país norteamericano, mantenga su respaldo a Ucrania e incremente la presión sobre Rusia para obligar a Moscú a poner fin a la guerra.

"Espero que la nueva Cámara de Representantes y el nuevo Senado sigan apoyando a Ucrania y presionando más a Rusia", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea durante una rueda de prensa desde Bruselas, al ser preguntada sobre si espera que el resultado de los comicios permitirá a Europa sentirse más acompañada con respecto a la invasión rusa.

Kallas ha destacado la importancia de mantener la cooperación transatlántica frente a Moscú, reafirmando que "Europa y Estados Unidos son mucho más fuertes juntos", y que con unidad se puede transmitir a Rusia "un mensaje con claridad", que es que debe "detener esta guerra".

La jefa de la diplomacia europea ha reconocido, en cualquier caso, que los ciudadanos estadounidenses ya han expresado su voluntad en las urnas, aunque ha apelado a esperar para comprobar cómo se traducirá el resultado electoral en la política exterior del país. "Los votantes estadounidenses han dejado clara su elección", ha remachado.

Las declaraciones de Kallas se producen después de que el Partido Demócrata haya logrado hacerse con el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones legislativas celebradas este martes, en las que ha conseguido al menos los 51 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en el Senado y ha superado los 218 que necesitaba para controlar la Cámara de Representantes, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

El resultado supone un duro revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, que afrontará los dos últimos años de su mandato con un Congreso dominado por la oposición demócrata, después de una campaña marcada por el descontento con su política económica y el aumento del coste de la vida.

Los demócratas han anunciado su intención de impulsar una agenda legislativa propia y aumentar el escrutinio sobre la Administración republicana, mientras Trump ha advertido de que recurrirá al veto presidencial para frenar las iniciativas con las que discrepe.