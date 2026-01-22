Kallas constata que el mundo ha cambiado con la vuelta de Trump y que ahora es imprevisible

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la cumbre del Consejo Europeo extraordinaria que se celebra este jueves en Bruselas. - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha constatado que la escena global ha cambiado desde hace un año a esta parte con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y que desde ahora estará marcado por la "imprevisibilidad", por lo que ha hecho un llamamiento a hacerse a la idea de que "esto es lo que estamos viviendo ahora".

"Con lo que hemos visto este año estamos preparados para mucha imprevisibilidad. Así que tenemos que seguir discutiendo nuestros planes para diferentes escenarios porque, como sabéis, un día puede ser de una manera y al día siguiente todo puede cambiar. La palabra para este año ha sido 'imprevisibilidad' y eso es lo que estamos viviendo", ha dicho la jefa de la diplomacia europea.

Así lo ha asegurado en declaraciones a la prensa antes de acudir a la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas y en la que los Veintisiete van a calibrar la respuesta a Washington tras la crisis abierta con Groenlandia.

Tras expresar su alivio con la reciente marcha atrás a la imposición de aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la política estonia ha señalado que la Unión Europea, un año después de la vuelta del magnate a la Casa Blanca, "está preparada para mucha imprevisibilidad".

Sobre los desacuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos ha avisado de que solo beneficia a los adversarios comunes como Rusia o China, "que observan desde fuera y disfrutan del espectáculo". Por eso, ha opinado, es necesario "invertir" en la relación transatlántica "para que sea más fuerte y pueda hacer frente a las amenazas reales".

"Las relaciones transatlánticas han sufrido sin duda un duro golpe durante la última semana. Este año hemos aprendido que estas relaciones ya no son las mismas que antes", ha proseguido, para acto seguido incidir en que la UE no está dispuesta a "tirar por la borda 80 años de buenas relaciones" y quiere trabajar en ellas.

"La señal es la fuerza que debemos enviar y nuestra fuerza proviene de la unidad. Cuando estamos dispuestos a actuar para defender nuestros valores, para defender nuestros intereses. Creo que esta es la señal que debemos enviar tanto a nuestros adversarios como a nuestros aliados", ha concluido.