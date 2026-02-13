Kallas critica que la Junta de Paz "no refleja" la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en una cumbre europea. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha criticado este viernes que la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no refleja" la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó en noviembre la creación de esta entidad encargada de controlar el alto el fuego en la Franja.

"Es cierto que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas preveía una Junta de Paz, pero también preveía que fuera limitada en el tiempo hasta 2027, preveía que los palestinos tuvieran voz y también se refería a Gaza, mientras que la Junta de Paz tal y como la define la Carta no se refiere a ninguna", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en un debate en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Estas declaraciones han llegado en respuesta al embajador de Estados Unidos ante el organismo, Mike Waltz, quien en la misma conversación ha recordado que la Junta de Paz se creó en una votación del Consejo de Seguridad de la ONU con votos tanto de Pakistán como de Reino Unido o Francia.

"En el Consejo de Seguridad hay una resolución, pero esta Junta de Paz no lo refleja", ha argumentado la ex primera ministra Estonia y responsable de Exteriores europea.

Este mismo viernes, la Comisión Europea ha expresado que tiene "una serie de dudas sobre distintos elementos de la carta de la Junta de Paz", en concreto sobre su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas.

En el debate Waltz ha insistido en que se necesita un "multilateralismo enfocado" por lo que ha defendido reformas después de 80 años. "Eso debería ser bien recibido por el mundo", ha subrayado, insistiendo en que "todos coinciden en que se necesitaban reformas" y en eso está centrado Washington.

"Estamos trabajando con fuerza para que la ONU vuelva a lo esencial, a esa función de mediación y mantenimiento de la paz que fue fundamental en su creación", ha señalado.