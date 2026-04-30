Kallas cuestiona las llamadas entre Trump y Putin: "Siempre dejan muchas preguntas sin respuesta"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa en Kuressaare, Estonia - GINTS IVUSKANS

BRUSELAS, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha puesto en cuestión la utilidad de las llamadas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, señalando que "siempre dejan muchas preguntas sin respuesta".

Preguntada en declaraciones a la prensa tras acudir es Estonia a una reunión de ocho ministros de Exteriores de países nórdicos y bálticos por la conversación telefónica que Trump y Putin mantuvieron este miércoles para discutir un alto el fuego en Ucrania, Kallas ha señalado que las negociaciones de paz "están realmente estancadas" y que la llamada no ha despejado las dudas sobre un posible fin de la guerra.

"Cuando vemos estas llamadas entre el presidente Trump y el presidente Putin, siempre quedan muchas preguntas sin respuesta, especialmente considerando que Rusia está elogiando abiertamente la 'heroica batalla' que Irán está librando contra Estados Unidos", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea.

Kallas se ha preguntado si el apoyo de Moscú a Teherán no debería llevar a Washington a aumentar su presión sobre Rusia, dado que "está ayudando a Irán a combatir contra ellos". "Nos gustaría ver también esa presión, y no la vimos en esa llamada", ha añadido.

También ha descartado que la Unión Europea perdiera una oportunidad de negociación en 2022, cuando inició la guerra de agresión rusa, recordaron que en diciembre de 2021 Rusia ya había presentado exigencias a Europa que afectaban a todos los países nórdicos y bálticos como que la OTAN retrocediera a sus fronteras de 1997, entre otras cosas.

"Decir algo así es claramente caer en las trampas rusas. Los rusos siempre exigen el máximo, piden algo que nunca ha sido suyo, lanzan amenazas y ultimátum, y al final siempre habrá personas en Occidente dispuestas a ofrecerles algo. No caigamos en esa trampa", ha respondido ante unas declaraciones a la prensa del presidente su país (Estonia), Alar Karis.

Cuestionada sobre el riesgo de que otros países entablen conversaciones con Rusia en términos desaforables para Europa si la Unión Europea no toma la iniciativa, Kallas ha señalado que Moscú "no quiere entablar ningún tipo de diálogo".

"No debemos humillarnos rogándoles que hablen con nosotros. Debemos ponerlos en una posición en la que pasen de fingir que negocian a negociar de verdad", ha sostenido, detallando que en una reunión de ministros de Exteriores que tendrá lugar en mayo en Chipre los Veintisiete analizarán las exigencias que reclamar a Moscú para que no represente una amenaza una vez acabe su invasión de Ucrania.