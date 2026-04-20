Kallas defiende la solución de dos Estados como "la única" para que palestinos e israelíes vivan "en paz"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - RYAN LIM

BRUSELAS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido la solución de dos Estados, el de Israel y el de Palestina, como "la única manera" para que tanto israelíes como palestinos "puedan vivir con seguridad, dignidad y paz", y ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a dar marcha atrás a decisiones como la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania.

Así lo ha asegurado durante la presentación este lunes en Bruselas de la novena reunión de Alianza Global para la implementación de los dos Estados, en la que ha recordado que la Unión Europea es la "mayor proveedora" de ayuda externa a la Autoridad Palestina y que seguirá comprometida a "proteger al pueblo palestino" y a "volver a situar con firmeza" la solución de los dos Estados.

Kallas ha reivindicado la Declaración de Nueva York aprobada en la Asamblea General de la ONU en 2025 para la búsqueda de un alto el fuego en Gaza asegurando que proporciona "un importante marco político" para guiar estos esfuerzos, si bien ha admitido que se puede y debe "hacer más" para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y la rendición de cuentas.

"(Se debe hacer más) para proteger al pueblo palestino y para volver a situar con firmeza la solución de dos Estados sobre la mesa. Y esta es la única manera de que tanto palestinos como israelíes puedan vivir con seguridad, dignidad y paz", ha proseguido en su explicación.

La jefa de la diplomacia europea ha condenado "las acciones unilaterales" de Israel como la expansión de asentamientos, "que socavan la solución de dos Estados", y ha insistido al Gobierno de Netanyahu "a revertir estas decisiones".

"Israel también debería liberar con urgencia los ingresos de compensación retenidos para garantizar el correcto funcionamiento de la Autoridad Palestina", ha añadido la política estonia, que ha copresidido la reunión de la Alianza Global con el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxima Prévot, en presencia del primer ministro palestino, Mohamed Mustafá.