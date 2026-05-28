Kallas descarta a la UE como mediadora con Rusia: "Hemos estado claramente del lado de Ucrania"

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas - KYRIAKOS H.

BRUSELAS 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha descartado este jueves que la UE no puede ser un mediador entre Rusia y Ucrania porque no es "neutral", está "del lado" de Kiev y porque está defendiendo "los intereses de Europa", incluidos los de Ucrania, que también forma parte del continente.

Así se ha pronunciado Kallas en una rueda de prensa tras la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE celebrada en Chipre, donde ha recordado que todas las concesiones hasta ahora han sido por parte ucraniana y que Europa debe ayudar a Kiev en las negociaciones, pero sin tratar a ambas partes por igual.

"No podemos ser mediadores, no podemos ser neutrales tratando a ambas partes de igual manera, porque hemos estado claramente del lado de Ucrania", ha subrayado la jefa de la diplomacia europea, añadiendo que tampoco puede hacerlo porque la Unión defiende sus "propios intereses fundamentales de seguridad".

En opinión de Kallas, lo que la Unión Europea sí puede hacer es poner "la balanza" del lado de Ucrania, ya que "todas las concesiones hasta ahora" han sido por parte ucraniana, pero "también debería haberlas por parte rusa". "Es decir, deberíamos ayudarles en estas negociaciones, pero realmente no podemos ser mediadores", ha proseguido en su explicación.

Kallas ha recordado la lista de concesiones que reclamar a Rusia ante unas eventuales negociaciones y que elaboró en el mes de febrero para presentarlas a los Veintisiete, y ha detallado alguna de las nuevas "demandas legítimas" de la Unión para garantizar que cualquier paz sea duradera.

Entre ellas destaca un alto el fuego incondicional como "requisito previo" para cualquier negociación, así como el cese de las operaciones de sabotaje, ciberataques e injerencia electoral rusas, y que tampoco haya reconocimiento legal de los territorios ucranianos ocupados.

"Cualquier acuerdo de paz debe reconocer plenamente la soberanía, la independencia y el derecho de Ucrania a elegir sus propias alianzas", ha agregado, citando también la necesidad de que cualquier limitación al Ejército ucraniano sea recíproca en las Fuerzas Armadas rusas.

Dicho esto, ha afirmado que es ·muy importante" que la Unión Europea "impulse" a Ucrania y a Rusia "a hablar entre sí", porque hay muchas cuestiones "en las que solo ellos pueden decidir y nadie más". Puede haber países, según Kallas, "que ejerzan esa diplomacia" de apoyo, pero "al final tienen que ser ellos quienes se sienten sobre esas cuestiones que solo ellos pueden resolver".