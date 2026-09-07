Kallas enfría las expectativas de paz tras los contactos de EEUU con Moscú: "Rusia no ha hecho ni una concesión"

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BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha enfriado este lunes las expectativas de avances hacia la paz en Ucrania tras los últimos contactos de los enviados especiales de Estados Unidos en Kiev y Moscú, asegurando que por el momento Rusia sigue sin dar muestras de estar realmente interesada en poner fin a la guerra ni ha planteado "una sola concesión".

"En este momento no vemos que Rusia esté realmente interesada en la paz, porque no ha hecho ni planteado una sola concesión que esté dispuesta a hacer", ha señalado Kallas en una rueda de prensa en Lituania, después de ser preguntada por los contactos mantenidos durante los últimos días por los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, con las autoridades rusas y ucranianas.

La jefa de la diplomacia europea sí ha celebrado que los enviados especiales estadounidenses hayan visitado por primera vez Kiev después de sus sucesivos contactos con Moscú, destacando que su presencia en la capital ucraniana se tradujo en "tres días sin bombardeos" contra la población civil y confiando en que hayan podido conocer de primera mano "la situación sobre el terreno".

En todo caso, Kallas ha sostenido que la actuación de Moscú demuestra precisamente lo contrario de una voluntad de negociar. "Los ucranianos también les mostraron (a los enviados) que Rusia no está realmente interesada en la paz. Al contrario, cuando están perdiendo la iniciativa sobre el terreno, bombardean a civiles desde el cielo", ha afirmado.

Respecto a una eventual negociación para poner fin a la guerra, la política estonia ha vuelto a reconocer que la UE no puede ejercer como mediadora neutral entre las partes porque "siempre ha estado del lado de Ucrania", aunque ha reivindicado el papel que deberá desempeñar Europa en cualquier futuro acuerdo de paz.

En este sentido, ha recordado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete ya abordaron qué condiciones debería cumplir Rusia para avanzar hacia un eventual acuerdo, defendiendo que las demandas dirigidas a Europa no pueden aceptarse "sin recibir nada a cambio".

LA UE APOYA TODOS LOS ESFUERZOS DIPLOMÁTICOS

Previamente, el portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand, ha valorado positivamente el nuevo impulso diplomático y, en particular, la visita a Kiev de los negociadores estadounidenses, aunque ha advertido de que las acciones y declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, no apuntan por ahora hacia el final de la guerra.

"La UE sigue apoyando todos los esfuerzos diplomáticos que puedan contribuir a lograr una paz justa y duradera en Ucrania", ha señalado el portavoz comunitario, quien ha celebrado especialmente "el impulso para dar un nuevo dinamismo" a las conversaciones mediante los contactos diplomáticos y la visita de Witkoff y Kushner a Kiev.