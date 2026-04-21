Kallas espera "decisiones positivas" que desbloqueen el miércoles el préstamo de 90.000 millones a Kiev

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha confiado en que mañana miércoles haya "decisiones positivas" que permitan desbloquear el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que los 27 acordaron conceder el pasado diciembre, pero que el Gobierno saliente de Hungría bloquea por condicionar su desembolso a que se reabra el flujo de crudo a su país por el oleoducto de Druzhba, dañado a su paso por Ucrania por ataques rusos.

"Esperamos algunas decisiones positivas mañana (por el miércoles) con respecto al préstamo de 90.000 millones. Ucrania realmente necesita este préstamo y es también una señal de que Rusia no podrá resistir más que Ucrania", ha razonado Kallas en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.

De este modo, la jefa de la diplomacia europea se ha referido veladamente a la reunión que el miércoles tendrán en Bruselas los embajadores de los Veintisiete para tratar de adoptar el último de los procedimientos internos necesarios para poder iniciar los desembolsos a Kiev y que exige una enmienda al presupuesto europeo que veta Budapest.

Con el relevo al frente del Gobierno húngaro a comienzos de mayo, tras imponerse el líder de la oposición, Péter Magyar, al primer ministro ultra, Viktor Orbán, Bruselas espera que se aceleren expedientes que hasta ahora ha frenado Hungría, como es el préstamo a Kiev, pero también el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, y en este marco mantiene ya contactos a nivel técnico con el equipo que formará el nuevo Gobierno.

Con todo, Kallas ha avisado de que no puede "hablar por el nuevo Gobierno húngaro" y que habrá que esperar a que entre en funciones para preguntarle sobre sus posiciones con respecto a estos y otros asuntos de interés para la Unión.

Aún así, la Alta Representante ha apuntado que están "reabriendo las discusiones" sobre "muchos asuntos que han estado bloqueados y que, en ese contexto, la Unión espera "tener resultados positivos".

Más allá del relevo en el Gobierno húngaro, el propio primer ministro saliente ha dado muestra en los últimos días de su disposición a levantar el bloqueo al préstamo, toda vez que antes se restablezca el suministro del oleoducto de Druzhba, sobre el que Bruselas trata de mediar entre Budapest y Kiev.

"Hemos recibido una indicación de Ucrania de que están dispuestos a restaurar las entregas de petróleo tan pronto como este lunes, siempre que Hungría levante su bloqueo al préstamo", escribió Orbán el fin de semana en sus redes sociales, para dejar claro en todo caso que "sin petróleo no hay dinero".

Fuentes del Gobierno húngaro consultadas por Europa Press al respecto sostienen que la posición de Budapest no ha cambiado y es "coherente", dado que dará "luz verde" al desembolso una vez que el crudo "vuelva a circlar".