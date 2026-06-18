Kallas evita la confrontación con Israel y apela a una relación "constructiva"

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - JÉRÉMY BAUMER

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, ha reaccionado a la ruptura de relaciones diplomáticas con ella anunciada por Israel reivindicando el diálogo como "base de la diplomacia" y reafirmando la condena de la Unión Europea a los "asentamientos ilegales" israelíes en Cisjordania.

La jefa de la diplomacia europea se ha referido a su homólogo de Israel, Gideon Saar, recordándole que "la Unión Europea e Israel tienen mucho" que les une, y mostrándose dispuesta a "continuar" con el diálogo y el compromiso de las relaciones bilaterales "de manera respetuosa y constructiva".

"El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias. La Unión Europea está siempre comprometida con una relación constructiva con Israel", ha indicado en un escuesto mensaje en redes sociales.

La política estonia ha defendido que para traer la paz al Oriente Próximo "la solución de los dos Estados sigue siendo el único camino viable". También ha reiterado la condena de los Veintisiete "a los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania" que, en su opinión, "hacen cada vez más difícil alcanzar ese objetivo". "Esa es la posición de la UE", ha concluido.

Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, haya anunciado que corta "todos los contactos" con la Alta Representante por supuestamente comparar al país con la Sudáfrica del Apartheid.

Saar ha indicado en otro mensaje en redes sociales que Kallas "actúa desde hace un tiempo de forma obsesiva y de una forma flagrantemente injusta hacia el Estado de Israel", antes de apuntar a las recientes informaciones sobre esta supuesta comparación durante una reunión a puerta cerrada en el marco de un viaje oficial a México.

"Recientemente se publicó que, durante su visita a México, comparó a Israel con el régimen racista del Apartheid que existía en Sudáfrica. Agradezco a los numerosos representantes electos europeos que condenaron esta grave declaración", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que la propia Kallas no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Acto seguido, Saar ha explicado que "como ministro de Exteriores del Estado de Israel, no hay otra opción que cortar todos los contactos con Kallas hasta que retire el libelo de sangre que dirigió contra el único Estado judío, que es también la única democracia de Oriente Próximo". "Eso es lo que voy a hacer", ha zanjado.

Preguntado durante una rueda de prensa este jueves en Bruselas, el portavoz de Exteriores de la Comisión, Anouar el Anouani, ha evitado responder si Kallas había comparado las acciones de Israel con el apartheid sudafricano, limitándose a decir que "ha sido sistemáticamente clara sobre la importancia del diálogo y el compromiso con Israel".

"Ha mantenido contactos frecuentes con Saar, ha tratado todos los asuntos de interés común, se ha comprometido con una relación constructiva con Israel. La UE e Israel tienen mucho que les une, es una democracia vibrante, la diplomacia cuando surgen diferencias, la solución de los dos Estados sigue siendo el único camino viable hacia una paz duradera", ha concluido.