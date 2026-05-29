Kallas, tras el impacto de un dron en Rumanía: "Rusia no puede violar el espacio aéreo europeo con impunidad"

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas - Elisa Schu/dpa

BRUSELAS 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha condenado el impacto durante la madrugada de este viernes de un dron en unos apartamentos en la localidad rumana de Galati, y ha avisado de que Rusia "no puede violar el espacio aéreo europeo con impunidad".

En un mensaje en redes sociales, la jefa de la diplomacia europea ha calificado el choque del dron como "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo", y ha lamentado que Moscú "dejó de respetar las fronteras hace mucho tiempo".

"No se puede permitir que Moscú vulnere el espacio aéreo europeo con impunidad", ha proseguido la política estonia en su mensaje, en el que ha detallado que se ha puesto en contacto con su homóloga rumana, Toiu Oana, para trasladarle la solidaridad de la Unión Europea con Rumanía.

En este sentido, ha recordado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete mantuvieron este jueves una reunión informal en Chipre en la que se comprometieron a "aumentar la presión sobre Rusia, incrementar el apoyo a Ucrania e invertir en la preparación de la propia defensa de Europa".

Por su parte, Oana ha confirmado la conversación con Kallas tras "el grave incidente causado por el impacto de un dron militar ruso contra un edificio en Galati". "Le informé de los detalles de esta violación del espacio aéreo de un país de la UE y sus implicaciones para los ciudadanos", ha explicado.

"He recibido garantías de una firme solidaridad europea en respuesta a esta escalada irresponsable por parte de Rusia", ha dicho Oana en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "acelerarán el nuevo paquete de sanciones contra Rusia".

La conversación ha tenido lugar después de que un dron haya impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, provocando una explosión seguida de un incendio.

El suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su misiva.

La semana pasada ya hubo incidentes parecidos cuando un dron ucraniano entró por error en el espacio aéreo de Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus respectivos territorios.