Kallas pide a los 27 no "caer en la trampa" de Rusia dejando que elija al interlocutor para negociar una paz en Ucrania

La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este jueves a los Estados miembro de que no deben "caer en la trampa" de Rusia permitiendo que Moscú elija a los interlocutores de la Unión Europea, y ha defendido que el bloque debe centrar su estrategia en definir "la sustancia" de las exigencias europeas para Ucrania antes de decidir quién se sentará en una eventual mesa de negociación.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Chipre, la jefa de la diplomacia comunitaria ha explicado que este encuentro es "el lugar para debatir los intereses fundamentales" y las peticiones de la UE a Rusia, de cara a unas posibles negociaciones que deben abordarse como un "trabajo en equipo" y con una estrategia conjunta.

"Rusia quiere que caigamos en la trampa de debatir quién habla con ellos, eligiendo ya quién les parece adecuado o no. No caigamos en esa trampa. La negociación es siempre un esfuerzo de equipo: hay roles duros, roles más flexibles y una estrategia para sentarse a la mesa. Por eso la sustancia es mucho más importante que quién negocia", ha defendido la política estonia.

En este sentido, Kallas ha abogado por responder con un "enfoque maximalista" a las exigencias que ha mantenido el Kremlin hasta ahora, recordando que ella misma ya presentó a los ministros un documento el pasado mes de febrero en el que proponía una serie de concesiones que reclamar a Moscú en el caso de una posibles negociaciones de paz para Ucrania.

Entre esas propuestas, ha desvelado la alta representante, está que cualquier acuerdo parta del "respeto de Rusia a los acuerdos internacionales en los que se comprometió a no atacar a sus vecinos y a respetar su soberanía". También ha hecho referencia al "principio de reciprocidad militar": "Las concesiones que se le han pedido a Ucrania en materia de limitación militar deben aplicarse en espejo también a Rusia".

La jefa de la diplomacia europea ha ensanchado el foco de la negociación al asegurar que la estabilidad del continente pasa por la retirada de tropas rusas de otros puntos calientes de la región como Georgia o Moldavia, además de que Rusia no interfiera "en sus procesos electorales".

Con todo, ha rechazado que la presencia de la UE en unas negociaciones dependa de una invitación formal de las partes, recordando que la UE cuenta con herramientas de presión clave para Moscú como el levantamiento de las sanciones. Eso sí, ha precisado que todos los asuntos que conciernen a Kiev solo pueden ser "negociados y acordados entre Ucrania y Rusia".