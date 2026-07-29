Kallas pide a Araqchi que la "pausa" en los ataques sirva para regresar a la diplomacia con EEUU

Archivo - La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en una cumbre con los ministros de Exteriores de la UE. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha reclamado este miércoles al ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, que la "pausa" en los ataques sirva para regresar a la diplomacia con Estados Unidos para un acuerdo que evite una guerra a gran escala en Oriente Próximo.

En un contacto telefónico con el titular de Exteriores iraní, la ex primera ministra de Estonia ha incidido en que Teherán y Washington prioricen la vía diplomática, en un momento de calma tensa después de que las partes hayan puesto fin a trece jornadas de intercambio de ataques.

"En el Golfo, la pausa en los combates puede dar tiempo a los mediadores para encontrar un camino de regreso a la diplomacia y prevenir un retorno a una guerra a gran escala", ha señalado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

Kallas ha aprovechado la llamada para denunciar el caso de los dos diplomáticos franceses, que fueron acosados y retenidos por parte de agentes de seguridad iraníes en Teherán, y sobre la situación en la guerra en Ucrania, ha valorado que Kiev y Teherán hayan mantenido contactos tras el repunte de las tensiones con el ataque a un buque iraní. "Es alentador", ha indicado, después de que Irán haya prometido tomar represalias por el ataque.

Sobre el papel de Irán en la guerra en Ucrania, Kallas ha insistido que la República Islámica "ponga fin a su apoyo militar a Rusia". "Moscú está causando un número cada vez mayor de víctimas civiles en Ucrania, y cualquier suministro que reciba le está ayudando a matar a más civiles. Ucrania tiene derecho a defenderse", ha subrayado.

De parte de Irán, el Ministerio de Exteriores ha enmarcado la llamada con Kallas en las consultas diplomáticas e intercambios de Araqchi con la comunidad internacional. En un breve comunicado ha detallado que la conversación se centró en "los últimos acontecimientos regionales e internacionales y las formas de contribuir a reducir las tensiones y mantener la estabilidad y la seguridad en la región".