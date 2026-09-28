Kallas pide estar "vigilantes" porque Rusia está aumentando actos de sabotaje para "dividir e intimidar" a la UE

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, a su llegada a una reunión de ministros de Defensa de la UE en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EU COUNCIL

BRUSELAS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha avisado este lunes de que el bloque debe permanecer "vigilante" ante el aumento de los intentos de sabotaje en suelo europeo por parte de Rusia, que busca "dividir" e "intimidar" a los europeos para que cesen su apoyo a Ucrania.

"Tenemos que estar vigilantes ya que vemos en la información de inteligencia que Rusia está preparando más actos de sabotaje, ataques contra nuestra democracia, para dividir nuestra sociedad, para intimidar a nuestra sociedad para que se abstengan de ayudar a Ucrania", ha indicado Kallas a la prensa en Bruselas, al ser preguntada por el asunto a su llegada a una reunión de ministros de Defensa en la UE.

La jefa de la diplomacia europea ha puesto en valor que los países de la Unión están haciendo esfuerzos y gastando más en defensa para ser "más resilientes", pero ha concedido que los informes de inteligencia apuntan a un aumento de intentos de ataques híbridos y la necesidad de anticiparse a ellos.

Los ministros de Defensa, de hecho, discutirán en su encuentro en Bruselas cómo calibrar la respuesta coordinada que debe dar el bloque a la creciente amenaza híbrida desde Rusia, tras el aumento de incidentes con drones rusos en el espacio aéreo europeo e intentos de sabotaje de infraestructuras públicas en las últimas semanas.

La reflexión para evaluar las herramientas con que cuenta ya la Unión Europea y aquellas que se produce días después de conocerse un informe de la Inteligencia danesa que estima que Moscú intensificará su guerra híbrida con ataques más frecuentes contra Occidente y la OTAN, si bien rebaja a un riesgo "limitado" la posibilidad de un ataque militar y considera que sería una medida "desesperada".

En este contexto, Kallas ha recalcado la necesidad de no perder de vista la estrategia del Kremlin para "ser capaces de reaccionar antes de que estos ataques tengan lugar", al tiempo que ha avanzado que los ministros discutirán también sobre la propuesta de contar con un protocolo de emergencia que permita garantizar que la situación permanece bajo control en caso de amenaza híbrida.

En el reciente Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó la creación de lo que definió como un "artículo 4 de la OTAN europeo" que permita a los 27 activarse y ofrecer una respuesta coordinada en caso de amenaza para se seguridad, si bien la conservadora alemana apenas dio detalles sobre el mecanismo de emergencia que imagina y cuyos detalles las capitales están a la espera de conocer antes de valorar la propuesta.