Kallas reconoce que algunas críticas de EEUU son "ciertas": "Europa ha subestimado su propio poder frente a Rusia"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reconocido este sábado que algunas críticas de Estados Unidos vertidas contra los países europeos en su nueva doctrina exterior son "ciertas" y ha afirmado que "Europa ha subestimado su propio poder frente a Rusia".

"Hay muchas críticas, pero creo que algunas son ciertas. Europa (...) ha subestimado su propio poder frente a Rusia. Deberíamos tener más confianza en nosotros mismos", ha subrayado Kallas durante un debate organizado con motivo del Foro de Doha en la capital de Qatar.

Kallas ha resaltado que a "Estados Unidos también le interesa que Europa perdure y que sigamos siendo aliados". "No siempre hemos coincidido en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue vigente. Somos los mayores aliados y debemos mantenernos unidos", ha reiterado al ser preguntada por la periodista estadounidense Christiane Amanpour.

La Administración Trump considera en su nueva doctrina exterior que Europa enfrenta un "borrado" de la "civilización europea" como consecuencia de sus políticas migratorias, de la baja tasa de natalidad y de la pérdida de las identidades nacionales. "Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos", reza el texto.

Asimismo, alude a que "algunos responsables europeos" están exhibiendo "expectativas poco realistas" sobre la guerra en Ucrania y ha destacado como prioritario el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Rusia y salvar así un distanciamiento entre Europa y Rusia que, en opinión de Washington, es el mejor ejemplo de la "falta de autoestima" que ahora mismo afecta a Europa.

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza a nivel civilizacional y que abandone su fallido enfoque en de asfixia regulatoria", señala el texto, que añade que "la gran mayoría de los europeos desea la paz", si bien esto "no se traduce en políticas en gran medida debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de esos gobiernos".