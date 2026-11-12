Kallas se reivindica junto a Costa como representantes de la UE de cara a conversaciones de paz para Ucrania

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra este jueves en Dublín (Irlanda) - CONSEJO EUROPEO

DUBLÍN 12 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha reivindicado este jueves desde una cumbre de líderes europeos en Dublín su papel y el del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para asumir la voz del bloque en conversaciones de paz para Ucrania, en tanto que fueron elegidos por los 27 para representarles en asuntos de "seguridad europea".

"Tuvimos estas discusiones en 2024, en junio, porque estaba claro que cuando se elige a quien representará a Europa, más adelante, en cinco años, serán los que también tendrán discusiones con Rusia", ha defendido la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que reúne a casi medio centenar de mandatarios en Dublín, incluido el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Entonces, ha defendido la política estonia, lo que se decidió fue que en cuanto a asuntos de seguridad europea, "los Tratados son muy, muy, claros" en cuanto a que son Costa y ella misma, en tanto que Alta Representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, "quienes representan a Europa en asuntos de seguridad".

Con todo, Kallas ha admitido que el asunto será abordado de nuevo por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en una cumbre informal el viernes también en Dublín y que, en ese marco, "los líderes pueden decidir de manera diferente", pero ha insistido en que los argumentos expuestos en los debates de 2024 deberían ser los que se siguieran ahora.

Además, preguntada por si cree que Rusia respetaría a estos dos representantes a la hora de abordar conversaciones de paz, Kallas ha sido clara y cuestionado "¿por qué debería ser nuestro problema lo que los rusos digan de nuestros representantes", al tiempo que ha subrayado que le corresponde a la UE elegir por sí misma a sus propios representantes.

En cuanto a si confía en Estados Unidos a la hora de defender los intereses europeos en las discusiones que auspicia entre Kiev y Moscú, la jefa de la diplomacia europea se ha limitado a apuntar que "los americanos representan sus intereses, los europeos representan los intereses europeos".