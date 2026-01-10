Kallas trata con el presidente egipcio su cooperación regional durante un encuentro en El Cairo

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi - KAJA KALLAS / X

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha reunido con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, para tratar la situación regional y consolidar la cooperación bilateral, reforzada tras la primera cumbre de octubre.

"Egipto es, y seguirá siendo, un socio estratégico de la UE, con un papel destacado en la seguridad y la estabilidad regionales", ha manifestado Kallas en su cuenta de X tras el encuentro con Al Sisi.

"Nuestra colaboración está dando resultados: los próximos 1.000 millones de euros de ayuda macrofinanciera de la UE para fortalecer la economía de Egipto y su agenda de reformas ya están en camino", ha añadido la diplomática.

En la cumbre de octubre, la Unión Europea confirmó el desembolso de un tramo previo de la ayuda macrofinanciera para Egipto en el marco del paquete acordado en 2024 con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, con un montante de 7.400 millones y que incluye partidas para controlar la migración a Europa.

La UE también guarda una especial atención a Egipto como vecino de la Franja de Gaza, escenario desde octubre de 2023 de una devastadora ofensiva israelí como represalia al ataque contra su país efectuada por las milicias palestinas que dejó 1.200 muertos.

Los ataques israelíes han dejado ya más de 71.400 muertos en el enclave palestino, y su ofensiva ha continuado esporádicamente a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre del año pasado.