Kallas valora el plan para desarmar a Hamás aunque reconoce que su éxito depende de "muchas condiciones"

Archivo - La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en una cumbre europea. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha valorado este viernes el plan para desarmar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ha reconocido que el éxito de la iniciativa depende de "muchas condiciones".

"El plan para desarmar a Hamás en Gaza, si se aplicara en su totalidad, supondría un paso constructivo hacia la paz. Acojo con satisfacción el acuerdo negociado por Estados Unidos con el apoyo de Egipto, Qatar, Turquía y Nickolay Mladenov", ha indicado la ex primera ministra de Estonia en un mensaje en redes sociales en el que destaca al director general de la Junta de Paz.

En todo caso, Kallas ha recordado que resulta necesario que "se den muchas condiciones para que esto funcione". "El éxito depende del compromiso total de todas las partes", ha dicho, para recalcar que sería necesario verificar el cumplimiento por parte de Hamás y la retirada de Israel de Gaza en última instancia.

"Estamos dispuestos a apoyar los próximos pasos, incluida la entrada del Comité Nacional y de la Fuerza Internacional de Estabilización", ha recalcado, ofreciendo la asistencia de lado de las dos misiones de la UE sobre el terreno y recordando que el bloque es el mayor donante humanitario de Gaza.

Trump anunció este viernes que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y "otros grupos armados" en Gaza, y ha aseverado que, de ese modo, el enclave podrá quedar en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".