Kallas ve "amplio apoyo" en la UE a un nuevo paquete militar para Ucrania pero decidirán los líderes

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha señalado este lunes que existe un "amplio apoyo" en el seno de la Unión Europea a la creación de un nuevo paquete militar para reforzar a Ucrania de cara a las negociaciones de paz, aunque ha dicho que la iniciativa se llevará a los líderes de los 27 para que la concreten y decidan en la cumbre extraordinaria del próximo 6 de marzo.

"Hoy en la mesa he oído un amplio apoyo a la iniciativa. No teníamos cifras concretas en la propuesta para que los líderes las pongan", ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores del bloque que ha tratado la opción de aprobar un nuevo fondo para rearmar a Ucrania y garantizar que entra en conversaciones de paz desde una posición de fuerza.

Aunque las cifras sigue en el aire, fuentes europeas señalan que el instrumento comprendería entre 6.000 millones y 35.000 millones para garantizar nueva munición de artillería, misiles antiaéreos y entrenamiento a brigadas ucranianas.

De todos modos, Kallas ha dicho ser "optimista" con que la iniciativa pueda salir adelante y, pese a la falta de concreción, ha apostado por que la UE pueda adoptar decisiones en la cumbre del próximo día 6, cuando los líderes abordarán cómo reforzar a Kiev en un momento clave, con la urgencia de Estados Unidos de cerrar un acuerdo de paz con Rusia que deja a europeos y ucranianos fuera.

"El problema es que no tenemos tiempo. Por eso insisto en que el 6 de marzo podamos tomar decisiones, porque también es importante enviar la señal de que somos capaces de hacerlo. Soy optimista con respecto a esto", ha defendido.

Esta iniciativa de Kallas se suma a la lanzada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para un "plan global sobre el modo de reforzar los medios europeos de producción de armas y de defensa", un proyecto del que "Ucrania se beneficiará" y del que se esperan conocer los detalles en la cumbre de dentro de una semana.

MAL ACUERDO EN UCRANIA TAMBIÉN AFECTARÁ A EEUU

Cuando la invasión rusa en Ucrania cumple su tercer aniversario, la UE busca fórmulas para mantener el respaldo a Kiev y reforzar al presidente, Volodimir Zelenski, diana de críticas del presidente, Donald Trump, que le tachó de "dictador" por no convocar elecciones durante la guerra, y amaga con llegar a un entendimiento rápido con el Kremlin sin tener en cuenta a los ucranianos ni a los europeos.

La jefa de la diplomacia europea ha reconocido "preocupación" por las declaraciones que llegan de Washington y que ponen en jaque las relaciones trasatlánticas. Si bien ha apostado por mantener contactos con la Administración estadounidense y resolver las diferencias.

Después de anunciar que viajará a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que no puede haber ningún acuerdo en Ucrania "sin Ucrania o sin Europa". Así ha indicado que "Estados Unidos también tiene que trabajar" con los europeos porque un acuerdo malo tendrá impacto en toda la zona euroatlántica y también es perjudicial para Washington.

Igualmente, ha recordado que la OTAN ha funcionado hasta ahora tanto para europeos como para norteamericanos, recordando que la única vez en la que se proclamó el artículo 5 de la OTAN, que contiene la cláusula de autodefensa fue por parte de Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre, cuando las naciones europeas respaldaron a Washington.

"Esperamos que la alianza transatlántica funcione porque ha funcionado en ambos sentidos. Hasta ahora, no tenemos ningún indicio de que no vaya a funcionar. Por supuesto, va a cambiar. Eso está muy claro", ha admitido, apuntando en todo caso que no hay que "tirar por la ventana algo que ha funcionado bien hasta ahora", en referencia a la organización militar que une a Europa y Norteamérica.