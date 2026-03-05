Kallas ve una "solidaridad clara" entre los 27 pese a que Merz no defendió a España ante Trump

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. - Francois Lenoir/EU Council/dpa

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha asegurado que hay una solidaridad "muy clara" entre los Veintisiete Estados miembro, incluso "si hay opiniones diferentes", después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, no defendiera a España ante las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su reunión en la Casa Blanca del martes.

Preguntada sobre esta situación en declaraciones a los medios antes de presidir la reunión de ministros de Exteriores extraordinaria convocada este jueves, la jefa de la diplomacia europea ha respondido que la Unión Europea ha sido solidaria con los Estados miembro "en distintos tipos de crisis", también en esta ocasión.

"Estamos en esta Unión Europea con 20 millones de personas. Hemos sido solidarios antes en distintos tipos de crisis que hemos tenido. Así que, por supuesto, podemos tener opiniones diferentes sobre algunas cosas, pero al final creo que la solidaridad entre los Estados miembro es muy clara", ha indicado.

Sobre las amenazas del inquilino de la Casa Blanca a España de cortar toda relación comercial, Kallas ha recordado que el comercio "es una competencia europea", que Estados Unidos y la UE tienen "un acuerdo comercial firmado en junio" y que espera que Washington lo respete.

En un rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump cargó contra España por no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para la operación en Irán y por no destinar el 5% del PIB al gasto en defensa, un gesto ante el que Merz se limitó a secundar al mandatario estadounidense, ratificando que España era el único país que no había accedido a cumplir el objetivo del 5% fijado por la OTAN y señalando que estaba intentando "convencer" al Gobierno español para que lo haga.

Un día más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, expresó la "sorpresa" del Gobierno por el hecho de que el canciller alemán no saliera en defensa de España ante las críticas de Trump, mostrándose convencido de que Angela Merkel u Olaf Scholz no habrían actuado de la misma forma.