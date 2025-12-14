Kast se postula tras votar como presidente "de todos los chilenos"

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast - Pablo Ovalle Isasmendi/Agencia U / DPA

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial de extrema derecha chileno, José Antonio Kast, ha votado este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y ha destacado que quien gane tendrá que ser "presidente o presidenta de todos los chilenos".

Kast ha votado en el Colegio María Ana Mogas de la comuna de Paine de la Región Metropolitana de Santiago. A su llegada ha asegurado estar tranquilo y ha lanzado un llamamiento a la participación, según recoge el diario 'El Mercurio' en su edición digital.

"Yo creo que Chile tiene una tradición y yo tengo muy claro que quien gane va a tener que ser presidente o presidenta de todos los chilenos (...). Quien asume el cargo tiene una gran responsabilidad, todos los temas que nos preocupan no tienen color político", ha planteado.

Para Kast, los principales problemas del país "no tienen color político" y por eso ha subrayado que las "legítimas discrepancias" no deben dividir a la ciudadanía. "Este es el día de la ciudadanía, no de la política", ha remachado.

Kast ha recordado su trayectoria como concejal y diputado en esa misma zona donde ha votado y ha destacado que durante su ejercicio público mantuvo una política de puertas abiertas, incluso con quienes pensaban distinto. "Nunca se le cerraron las puertas a nadie, más allá de las campañas y las diferencias", ha resaltado.

El candidato del Partido Republicano ha apuntado a los primeros 90 días del nuevo mandato presidencial como un periodo "clave" para sentar las bases de diversas transformaciones, aunque ha reconocido que "no se va a solucionar todo" en ese plazo. Así, ha planteado que los cambios más profundos exigen la participación activa de la ciudadanía, citando como ejemplo iniciativas vinculadas a seguridad, educación y salud.

"Si queremos enfrentar la lista de espera, vamos a invitar a médicos a colaborar. Si queremos que ningún niño llegue a tercero básico sin saber leer, necesitamos el compromiso de todos", ha argumentado.

En cuanto al mensaje de apoyo a Kast difundido por la empresa de gas Lipigas denunciado por la campaña de Jeannette Jara, el candidato ha asegurado no tener conocimiento del hecho. "No conozco el tema ni el mensaje. Nadie me lo había planteado hasta ahora", ha respondido.

En esta segunda vuelta se enfrentan el candidato de extrema derecha José Antonio Kast y la candidata de izquierdas y oficialista Jeannette Jara. Jara, de 51 años, fue la opción más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,9 por ciento de los votos, pero su rival, Kast (23,93 por ciento) cuenta con sumar el apoyo de los otros tres candidatos de derecha tras recibir su respaldo explícito.