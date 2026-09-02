Katz afirma que Israel "responderá con toda su fuerza" ante un posible ataque de Irán durante festividades judías

Archivo - Imagen de archivo del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. - Hannes P Albert/dpa - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas del país "responderán con total contundencia" ante un posible ataque de Irán durante festividades judías, unas palabras que llegan tan solo semanas antes de la celebración del Yom Kippur, la más importante del calendario judío.

Durante una conferencia organizada por el diario israelí 'Yedioth Ahronoth' y el sitio web Ynet, Katz ha expresado que a Irán "le gusta atacar durante las festividades", pero ha dejado claro que, en tal caso, "Israel estaría preparado" y está "monitorizando todos los acontecimientos" en la zona.

"El primer ministro y yo seguimos la situación diariamente de forma conjunta con el Ejército, y a veces hablamos en mitad de la noche. No nos tomamos ninguna información a la ligera y no queremos sorpresas. Estamos preparados", ha apuntado, al tiempo que ha afirmado que las fuerzas están alertas y capacitadas para "atacar Irán en caso de que fuera necesario".

En este sentido, ha aclarado que, "en caso de ataque, habrá una respuesta de gran fuerza, independientemente de todo lo demás". Además, ha insistido en que Teherán "normalmente ataca cuando hay fiestas porque odia a los judíos". "Mira cuántas cosas han pasado ya", ha aclarado.

"Nos da igual cuál sea el motivo: ya sea Líbano, Cisjordania, Gaza o porque les apetece, nuestros planes son los que son", ha señalado Katz, que ha abordado la posibilidad de que Irán trate de "reconstruir su programa nuclear", el cual da por "destruido en el marco de la guerra".

"Destruimos todo el proceso de producción, todo. Había un programa activo, pero le hemos puesto fin. Desde entonces, no lo han renovado, pero tenemos que garantizar que no lograr hacerse con capacidades para volver a desarrollarlo", ha sostenido el ministro antes de incidir en que Israel "no permitirá que Irán tenga armas nucleares".

Asimismo, ha puntualizado que "si algo así pasase, habría que atacar de forma conjunta de nuevo". "Nuestra campaña ha debilitado considerablemente a Irán. Ha retirado una amenaza existencial, ha eliminado a (Alí) Jamenei y ha acabado con sus capacidades estratégicas. Los ha hecho retroceder décadas", ha añadido.

Sobre las víctimas registradas en el marco de la ofensiva, ha admitido que "las ha habido", pero ha lamentado que "podría haber habido muchas más". "Hemos logrado una gran victoria sobre Irán. Nuestro mayor enemigo es ahora mucho más débil que nosotros", ha apostillado.